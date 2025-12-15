Thompsonova nećakinja nakon medenog mjeseca podijelila sretnu vijest: ''Zahvalna Bogu!''

U ljubavnim porukama koje rijetko koga ostavljaju ravnodušnim, Lejdi Perković Jarnec ponovno je pokazala koliko joj znači suprug Ivan Jarnec.

Lejdi Perković Jarnec koja je hrvatskoj javnosti poznatija kao nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona dirljivom je porukom na društvenim mrežama čestitala rođendan svom suprugu Ivanu Jarnecu, raznježivši brojne pratitelje.

U objavi punoj ljubavi i emocija, Lejdi je suprugu uputila riječi koje govore o snažnoj povezanosti i zahvalnosti.

''Sretan rođendan mojoj najvećoj ljubavi, najboljem prijatelju i mužu. Zahvalna Bogu šta postojiš jer je svaki dan s tobom ljepši. Voli te tvoja žena.''

Romantična čestitka brzo je privukla pažnju, a ispod objave nizale su se čestitke i lijepe želje prijatelja i pratitelja.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 8 Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 10 Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 6 Foto: Instagram

Inače, Lejdi i Ivan oženili su se u rujnu ove godine, a prije nekoliko tjedana bili su na medenom mjesecu na Karibima.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram

Kako im je tamo bilo pogledajte OVDJE.

Bili su zajedno i na koncertu Thompsona u Varaždinu, a što su podijelili pogledajte OVDJE.

