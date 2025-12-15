Poznata imena shrvana posljedicama novog terorističkog napada: ''Naša svjetla neće se ugasiti...''

Svijet showbizza potresen je tragedijom nakon smrtonosnog terorističkog napada na plaži Bondi u Sydneyju, a brojne holivudske zvijezde javno su izrazile tugu, osudu nasilja i solidarnost sa židovskom zajednicom.

Hollywood je reagirao u šoku i tuzi nakon razornog terorističkog napada na kultnoj plaži Bondi u Sydneyju, u kojem je tijekom proslave Hanuke poginulo 15 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.

Napadači u Sydneyju Foto: Afp

Zvijezde poput Gal Gadot, Rebel Wilson, Mandy Moore i Ashtona Kutchera oglasile su se na društvenim mrežama kako bi osudile nasilje, izrazile solidarnost sa židovskom zajednicom i oplakale izgubljene živote tijekom večeri koja je trebala biti posvećena vjeri i obitelji.

Rebel Wilson, rođena i odrasla u Sydneyju, bila je među prvim poznatim osobama koje su reagirale, podijelivši fotografiju hitnih službi koje su u sumrak preplavile plažu Bondi.

Poznati o terorističkom napadu - 5 Foto: Screenshot

''Upravo se budim uz vijesti o onome što se dogodilo na plaži Bondi. Apsolutna tragedija i nešto što je potpuno ne-australski. Ne bismo trebali imati nasilje s oružjem u Australiji, ne bismo trebali imati antisemitizam – to nismo mi! Mislim na sve pogođene ovim razornim nasiljem.''

Mandy Moore podijelila je istu tugu, ponovno objavivši vijesti koje su potvrdile da su vlasti masakr okarakterizirale kao teroristički napad.

Istaknuvši važnost trenutka, napisala je da se pucnjava dogodila prve večeri Hanuke i u zemlji s vrlo strogim zakonima o oružju, dodavši da je njezino srce sa svim mojim židovskim prijateljima diljem svijeta.

Poznati o terorističkom napadu - 2 Foto: Screenshot

Maren Morris također je reagirala kako su se detalji napada nastavili otkrivati, dijeleći objavu o rastućem broju žrtava na hanukaškom događaju.

''Užasno. Moje misli su sada uz Australiju'', napisala je country pjevačica.

Manekenka Amelia Gray Hamlin odala je počast žrtvama dijeleći grafiku o napadu, na kojoj je bila upaljena svijeća ispod riječi: ''Najmanje 10 ljudi je ubijeno, a najmanje 60 ozlijeđeno u masovnoj pucnjavi na događaju na plaži Bondi u Sydneyju, Australija. Neka sjećanje na žrtve zauvijek bude blagoslov. Stojimo uz narod Australije.''

Gal Gadot također je podijelila snažnu i duboko osobnu poruku, osudivši ono što je opisala kao antisemitski teroristički napad te oplakujući žrtve ubijene prve večeri Hanuke.

''Srce mi je slomljeno'', napisala je zvijezda Wonder Woman, dodavši da je tuga nakon nasilja na plaži Bondi neizmjerna.

Poznati o terorističkom napadu - 4 Foto: Screenshot

Gadot je istaknula da su među nevinim žrtvama bili preživjeli Holokausta, rabin i dijete, ubijeni dok su slavili Blagdan svjetla, nazvavši napad namjernim udarom na sveti trenutak zajedništva i nade.

Pozivajući na jedinstvo umjesto očaja, napisala je da snaga mora doći ne iz očaja, već iz svjetla koje odlučujemo stvoriti u ovom strašnom ponoru, dodavši da će zapaliti hanukašku svijeću u čast žrtava.

''Neka ljubav bude najglasniji glas'', zaključila je.

Ashton Kutcher napisao je na platformi X: ''Antisemitska retorika nije apstraktna – ona ima cijenu, a moji braća i sestre je i dalje plaćaju. Neka ovo razaranje nekako potakne skriveno čudo, ono koje naše oči još nemaju zaslugu vidjeti.''

Antisemitic rhetoric is not abstract—it carries a cost, and my brothers and sisters continue to pay it. May this devastation somehow spark a hidden miracle, one our eyes do not yet have the merit to see. 🕎 — ashton kutcher (@aplusk) December 14, 2025

Ivanka Trump također se oglasila na društvenim mrežama s emotivnom porukom.

''Dok se Židovi diljem svijeta prve večeri Hanuke okupljaju oko svojih menora, podsjećamo se koliko očajnički svijetu treba više svjetla i više Kiddush Hashema'', napisala je. Trump je rekla da je slomljena tragedijama na plaži Bondi u Australiji i na Sveučilištu Brown, dodavši da je nezamislivo pojmiti bol kroz koju ove obitelji prolaze.

As Jews around the world gather around our menorahs on this first night of Hanukkah, we are reminded how desperately the world needs more light and more Kiddush Hashem.



The heartbreaking tragedies in Bondi Beach, Australia and at Brown University weigh heavily on all of us.

It… — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 14, 2025

Osvrnuvši se na značenje blagdana, nastavila je: ''Hanuka nas uči da čak i u najtamnijim trenucima jedan plamen ima moć potisnuti golemu tamu. Neka svatko od nas postane izvor svjetla tamo gdje je ono najpotrebnije.''

Jennifer Garner napisala je na Instagram Storyju: ''Danas je dan ljubavi za našu židovsku zajednicu, za zajednicu Brown, za zajednicu Sandy Hook. Neka osjetite podršku u ovom izuzetno teškom danu.''

Poznati o terorističkom napadu - 1 Foto: Screenshot

Natalie Portman također je poručila: ''Naša svjetla neće se ugasiti. Večeras palimo svjetla za Bondi.''

Billie Eilish također se oglasila kako su stizale vijesti o terorističkom napadu na plaži Bondi, skrećući pozornost na širi obrazac masovnog nasilja diljem svijeta.

Na godišnjicu masakra u osnovnoj školi Sandy Hook, pjevačica je istaknula da su istog dana stigla izvješća o masovnim pucnjavama u Australiji i na Sveučilištu Brown.

''Ovo je tako razorno'', napisala je Eilish, dodavši da su njezine misli uz sve žrtve i njihove voljene.

Poznati o terorističkom napadu - 3 Foto: Screenshot

Pozvala je pratitelje na djelovanje, poručivši ljudima da podignu glas, rade na promjenama i na izborima uklone svakoga tko nije spreman reformirati politiku o oružju.

