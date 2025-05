Holivudska miljenica bila je u vojsci, a sabotirala je i vlastiti uspjeh na izboru za Miss!

Gal Gadot dvije godine provela je u vojsci, a nagovor majke natjecala se i na izboru za Miss Izreala 2004. godine.

Gal Gadot, rođena 30. travnja 1985. u Petah Tikvi, Izrael, nedavno je proslavi svoj 40. rođendan. Odrasla je u Rosh HaAyinu u židovskoj obitelji s dubokim korijenima i poviješću obilježenom preživljavanjem Holokausta. Njezini djed i baka s majčine strane preživjeli su Auschwitz, a ta obiteljska povijest oblikovala je njezin snažan osjećaj identiteta i otpornosti.​

Gal je od malih nogu bila aktivna – bavila se plesom, sportom i bila je članica školskih timova.

Iako je u mladosti odbijala ponude za modeling, s 18 godina je, na nagovor majke i prijateljice, sudjelovala na izboru za Miss Izraela 2004. godine i pobijedila. Kasnije je predstavljala Izrael na izboru za Miss Universe. Namjerno se odijevala u neatraktivnu odjeću, zabušavala u promotivnim aktivnostima, a šah mat za poraz napravila je pred žirijem.

''Članica žirija bila je i američka pjevačica Paula Abdul. Na njezino pitanje samo sam zakolutala očima i s najsnažnijim izraelskim naglaskom slagala kako mi je žao, ali ne govorim engleski'', priznala je svojedobno za strane medije.

I nije pobijedila, nije uspjela ući niti među petnaest najljepših već se primila puške.

Naime, odradila je obveznu dvogodišnju službu u Izraelskim obrambenim snagama (IDF), gdje je služila kao instruktorica borbene spremnosti. Upravo to razdoblje smatra da joj je pružilo disciplinu i snagu koje su joj kasnije pomogle u karijeri, posebno u zahtjevnim ulogama poput ''Wonder Woman''.​

''Vojska me naučila disciplini i požrtvovnosti i zato vrijeme koje sam ondje provela smatram dragocjenim'', rekla je Gadot, koja je nakon vojnog roka u gradu Herzliyi upisala studij prava i međunarodnih odnosa.

U razdoblju studiranja snimala je poneke modne kampanje, ali na njih je isključivo gledala kao na lako zarađen novac. Bilo je gotovo sigurna da je njezina budućnost - pravo, ali ju je na jednom snimanju zapazio holivudski casting agent, koji je u to doba tražio novu Bondovu djevojku za film "Zrno utjehe".

Pozvali su je na audiciju u Los Angeles, prošla je prvi krug, ali onda je uloga pripala Ukrajinki Olgi Kurylenko.

Isti agent nazvao ju je nekoliko mjeseci nakon poraza i pozvao ju na još jednu audiciju, ovaj put za akcijski spektakl "Brzi i žestoki: Povratak" s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom.

Tamo je utjelovila fatalnu Gisele, a upravo je taj trenutak označio početak njezine međunarodne glumačke karijere. Pravu slavu stekla je ulogom Wonder Woman u filmu "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016.), a zatim i u samostalnom filmu "Wonder Woman" (2017.), koji ju je učvrstio kao globalnu ikonu.​

Godine 2006. upoznala je izraelskog poduzetnika Yarona Varsana na duhovnom retreatu u pustinji. Njihova veza brzo je napredovala, te su se vjenčali 2008. godine. Zajedno imaju četiri kćeri: Almu, Mayu, Daniellu i Ori. Yaron je bio ključna podrška Galinoj karijeri, često je poticao da slijedi svoje snove, a zajedno su osnovali produkcijsku kuću Pilot Wave.

Nedavno je na društvenim mrežama otkrila i kako je u trudnoći s kćeri Ori dobila trombozu moždanih vena te je završila na operaciji mozga.

Njezinu objavu na Instagramu pogledajte OVDJE.

"Išla sam na magnetsku rezonancu koja je napokon otkrila istinu. U jednom trenutku moja obitelji i ja smo se suočili s krhkošću života", otkrila je Gadot na Instagramu.

"Bio je to oštar podsjetnik na to koliko se brzo sve može promijeniti, i usred teške godine, jedino što sam željela bilo je držati se i živjeti. Požurili smo u bolnicu, i unutar nekoliko sati, prošla sam kroz hitnu operaciju'', dodala je.

''Moja kći Ori rođena je u tom trenutku neizvjesnosti i straha. Njezino ime, koje znači 'moje svjetlo', nije odabrano slučajno. Prije operacije rekla sam Jaronu da će naša kći, kada stigne, biti svjetlo koje me čeka na kraju ovog tunela. Prošla sam kroz sve to i započela put oporavka. Danas sam potpuno izliječena i ispunjena zahvalnošću za život koji mi je ponovno darovan'', zaključila je.