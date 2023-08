Jedna od najljepših žena svijeta našla se u ulozi glavne junakinje priče koja podsjeća na dobro poznate naslove, evo je li ju uspjela opravdati!

Na Netflix je prije par dana stigao novi špijunsko akcijski film čija je glavna zvijezda Gal Gadot. Ovaj film podsjeća na mix između Mission: Impossible i James Bonda, ali kvalitetom im nije ni blizu. Heart of Stone je film koji nije niti loš niti dobar. On je u zlatnoj sredini filmova koje gledate kada imate dva sata za izdvojiti, te na koji ćete automatski zaboraviti čim krene odjavna špica.

Napravljen prema scenariju Grega Rucke i Allison Schroeder, pod režijskom palicom Toma Harpera, malo je toga originalnog u filmu Heart of Stone. Po meni je ovaj film kao slagalica sastavljena iz dijelova drugih akcijskih filmova, te osim glavnog ženskog lika naspram obično muških junaka, gotovo da gledamo film koji smo već pogledali tisuću puta.

Naravno, Gal Gadot je glumica bez koje ovaj film vjerojatno ne biste niti primijetili, ali sve u svemu, jedno blago razočaranje. Scenarij je u ovom filmu sporedna stvar koja služi za podupiranje nekada nepovezanih scena, te u trenutcima kada se trebamo približiti nekom liku, počne ozbiljno tonuti. Ono što je u ovom filmu sjajno su akcijske scene koje su izrežirane i napisane izvrsno, te mnoštvo lokacija koje zaista ostavljaju gledatelje bez daha. Svjetske lokacije u filmu se često izmjenjuju, te način na koji su napravljene tranzicije između scena, i način kako su snimane scene na lokacijama, neodoljivo podsjećaju na Bonda.

Heart of Stone je film koji je iznimno dobro snimljen, što zbog svojih lokacija, to i zbog toplije estetike koja se provlači od početka do kraja filma. Redateljski je film napravljen korektno, ali se čini kako je Harper većinu svoje inspiracije iz kultnih akcijskih filmova, ipak malo predoslovno preslikao na ovaj predugački film. Gal Gadot igra lik glavne junakinje Rachel Stone, ali je po meni osobno ovo njezin najslabiji lik do sada. Njezin lik nije dinamičan, ali nam daje dozu šarmantnosti koja je Gadotin zaštitni znak u svim ulogama. Ona zaista je predivna žena koju je vrlo lako za gledati na ekranu, ali u ulozi Rachel Stone nije pokazala ništa novo osim da je podcrtala svoju fizičku sposobnost u akcijskim scenama. Ostali likovi su napisani i odigrani dosta generički, te kao i lik Gadot, nemaju nikakvu dubinu. Ne možemo se povezati s njima, što čini da se kao gledatelji distanciramo od čitave priče.

Heart of Stone je film koji je sastavljen od dijelova drugih filmova, te dok ga gledate uvijek ćete imati osjećaj da vam je neka scena poznata. Iako je Gadot sjajna glavna junakinja, niti ona ne može spasiti pomalo dosadan scenarij. Akcijske scene u filmu su snimljene odlične, lokacije su prekrasne, ali ovom filmu fali interesantnosti. Fali nešto što će ga izdvojiti od tisuće drugih akcijskih i špijunskih filmova, te kada već imamo jaku žensku ulogu u ovakvom žanru, očekivala bih i da drugi aspekti filma budu jednako jaki i kvalitetni.

Heart of Stone je film koji je predugačak, na trenutke dosadan, na trenutke zabavan, ali s pregršt kvalitetne akcije.

