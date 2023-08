Ni prijava policiji nije je zaustavila da opet pokaže grudi u javnosti, a zbog zadnjeg izdanja mogla bi završiti i u zatvoru!

Banca Censori opet je pokazala grudi na odmoru u Italiji, nakon što je prijavljena talijanskoj policiji zbog oskudnog i vulgarnog odijevanja, a sada joj zbog nečega prijeti i zatvorska kazna.

Nova supruga slavnog američkog repera Kanyea Westa, Bianca Censori, na odmoru i Italiji izazvala je bijes javnosti zbog svojih razgolićenih izdanja.

Nakon što je zbog toga čak prijavljena i talijanskoj policiji, Bianca je prošetala u još jednom potpuno prozirnoj kombinaciji ispod koje su se jasno vidjele njezine grudi i tanga gaćice, a zbog zadnjeg izdanja mogla bi završiti i u zatvoru.

Naime, prema talijanskom Ustavnom sudu, zbog golotinje joj prijeti novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 eura. No ako su u njezinoj blizini bili maloljetnici, može dobiti i zatvorsku kaznu od četiri mjeseca do četiri godine, a fotografi su je sada ulovili dok je prolazila kraj jednog dječaka.

"Iznenađujuće je da još nije uhićena. Italija je vrlo konzervativna, u ovom slučaju s pravom", "Nadam se da će ih oboje izbaciti iz zemlje. Ne treba im ovaj par koji je zagađuje", "Potpuno nepoštovanje katoličke kulture, Talijani su ih trebali izbaciti", "Izgledaju kao klaunovi, baš neugodno", "To se zove nepristojnost... Umoran sam od prisiljavanja da gledam gole žene i trebalo bi biti protuzakonito jer djeca to gledaju", "Restorani bi im trebali zabraniti ulazak", neki su od komentara koji su se još ranije proširili društvenim mrežama.

Prema glavnoj turističkoj web-stranici CIU Travel, lokalno stanovništvo smatra uvredljivim da njihovi posjetitelji lutaju ulicama u različitim razgolićenim kombinacijama.

"Hodanje okolo u odjeći za plažu ili, još gore, bez majice, veliki je ne u Italiji, osim ako su vam stopala duboko zakopana u pijesak", piše na web-stranici.

Bianca je ranije ovog mjeseca stigla u Italiju s Kanyeom, a izašla je nekoliko puta u potpuno prozirnim kreacijama ispod kojih su joj se jasno vidjele bujne grudi i stražnjica, što je razbjesnilo Talijane i sada traže svoju pravdu.

Inače, Bianca i Kanye vjenčali u se u siječnju ove godine. Upoznali su se u njegovoj tvrtki u kojoj ona radi od 2020. godine, nakon što je magistrirala arhitekturu na Sveučilištu Melbourne u Australiji.

Njezini prijatelji opisuju ju je kao elegantnu i pametnu, druželjubivu djevojku koja je još bila studentica kad joj je Kayne ponudio posao.

Kanye je prije bio u braku s reality-zvijezdom Kim Kardashian, s kojom ima četvero djece.

