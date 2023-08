Širi se urnebesna snimka Messijeve supruge, otrčala je u zagrljaj krivom nogometašu, malo je nedostajalo i da ga poljubi!

Antonela Roccuzzo zamijenila je supruga Lionela Messija s njegovim suigračem Jordijem Albom, a snimka na kojoj trči u zagrljaj krivom nogometašu postala je viralni hit.

Nakon pobjede Inter Miamija protiv Cincinnatija u polufinalu US Open kupa, supruzi glavne zvijezde Lionela Messija, Antoneli Roccuzzo, dogodila se nevjerojatna pogreška koja je nasmijala javnosti.

Naime, umjesto svojem suprugu, Antonela je potrčala u zagrljaj njegovom suigraču Jordiju Albi i zamalo ga je poljubila prije nego što je shvatila da to nije Messi.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i postala je viralni hit.

No way Antonella got confused between Messi and Jordi Alba 😭☠️ pic.twitter.com/b6oDQ1vuUa