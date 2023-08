Osiguranje pretuklo gosta restorana zbog lijepe supruge Lea Messija dok su oni uživali s Beckhamovima, pojavila se i snimka incidenta!

David Beckham i Lionel Messi našli su se u središtu pažnje nakon što je navodno u jednom restoranu došlo do tučnjave, i to zbog njih.

U jednom restoranu u Los Angelesu odvijala se prava drama, i to usred zajedničke večere obitelji Beckham, Lionela Messija i njegove supruge Antonele Roccuzzo.

Do incidenta je došlo nakon što je jedan od gostiju koji je bio na proslavi rođendan htio fotografirati suprugu, no ljudi iz Messijeva osiguranja na to su bijesno i brutalno reagirali te izudarali čovjeka do krvi jer su bili uvjereni da snima slavnog nogometaša, točnije njegovu Antonelu.

Prema pisanju Daily Maila, to je potvrđeno iz restorana, koji je inače u vlasništvu repera Bada Bunnyja, a napadnuti gost iznio je svoju stranu priču.

"Skočili su na nas, izbacili su me i udarili u lice. Samo zato što se prijatelj htio slikati sa svojom ženom, a ne s Beckhamom ili Messijem. Bila je to obiteljska stvar", izjavio je on.

Osiguranje ga je izbacilo i navodno napalo dok je bio vani, što je rezultiralo krvavim i izranjavanim licem. Na snimci kaotičnog događaja čuje se žena kako histerično viče: "On je obiteljski čovjek, slavi 21. rođendan svoje kćeri!"

Fotografije i snimku pogledajte OVDJE.

U ekskluzivnom videu Daily Maila vidi se i kako Victoria Beckham gura svoju 12-godišnju kćer Harper van iz restorana, a zatim ju je zagrlila prije nego što ju je smjestila u vozilo koje ih je čekalo ispred ulaza.

Messi i Antonela večerali su u japanskom steakhouseu zajedno s kolegama iz Inter Miamija, Sergiom Busquetsom, Jordijem Albom i obitelji Beckham, a Antonela se slikala s Victorijom prije nego što je izbilo nasilje pa objavila fotografije na profilu na Instagramu.

Izvor blizak Beckhamovima rekao je za Daily Mail da je paru večer bila sjajna te da su za tučnjavu saznali sljedeći dan, a o incidentu se nitko od njih zasad nije oglasio.

