Zgodni Beckham grlio je suprugu argentinske nogometne zvijezde, a ljubomorna Victoria opet je reakcijom pokazala što misli!

David Beckham grlio je suprugu Lionela Messija Antonelu Roccuzzo, a reakcija ljubomorne Victorije Beckham opet je sve nasmijala.

Lionel Messi odigrao je prvu utakmicu u novom dresu Inter Miamija, kluba čiji je suvlasnik David Beckham. Već u prvoj utakmici ostvario je i gol, a osim njega na terenu pozornost je krala i njegova supruga Antonela Roccuzzo koja ga je s djecom bodrila na tribinama.

Prije utakmice, Antonela je mahnula Beckhamu, a on je došao do nje i prisno je zagrlio sa smiješkom na licu. Victoria Beckham našla se u blizini pa je također prišla Antoneli i zagrlila je, no ne toliko srdačno kao njezin suprug.

Mnogi su odmah pretpostavili da ovoj modnoj dizajnerici baš i nije bilo drago što je njezin suprug tako prisno pozdravio zgodnu Messijevu suprugu, a Victoria je i inače poznata po ljubomornim izrazima lica kad se ona i David zajedno pojave u javnosti.

El saludo de Antonela Rocuzzo con David Beckham y el festejo en el gol de Leo Messi.



La primera dama. 🇦🇷🫶🏻 pic.twitter.com/297aFYeP2j — TR SPORTS ®️ (@trsports_) July 23, 2023

Posljednji put to se dogodilo na modnoj reviji na Tjednu mode u Parizu, a baš poput ostalih uzvanika nove kreacije iz prvih su redova reviju iz čamca pratili i David i Victoria. Par je mobitelima snimao modele koji su prolazili, a kada je ispred njih prolazila slavna manekenka Gigi Hadid, David je naglo spustio mobitel i nije ju snimio. Njegova supruga nastavila ju je snimati, a drugima nije bilo jasno zbog čega je nogometaš ovako postupio. Oni koji ga više prate prisjetili su se skandala iz 2018. godine kada je David gledao u Giginu sestru Bellu Hadid, a da malo više škica sestre Hadid, primijetila je i Victoria te je mu očito zabranila da ih fotografira i promatra.

