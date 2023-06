Pogledajte stan u Miamiju za koji je Messi izdvojio sitnih 7 milijuna dolara, u dnevnom boravku imat će i lift s automobilom!

Jedan od ponajboljih svjetskih igrača, Argentinac Lionel Messi, nakon isteka ugovora s francuskim Paris Saint-Germainom karijeru nastavlja na američkom kontinentu gdje je potpisao ugovor s Inter Miamijem, klubom u vlasništvu Davida Beckhama.

Lionel Messi će uskoro sa svojom obitelji i preseliti u vreli Miami, a nogometaš je već pronašao i mjesto u kojem će živjeti sa suprugom Antonellom i troje djece, Thiagom, Mateom i Cirom.

Radi se o luksuznom apartmanu na dva kata u otmjenom Porsche Design Toweru na plaži Sunny Isles u Miamiju.

Ono što odmah zapinje za oko je činjenica da se zgrada može pohvaliti s tri lifta za automobile koji stanovnicima omogućuju parkiranje vozila u ostakljenom prostoru na istom katu kao i njihov apartman pa će tako Messi redovno moći uživati u pogledu na neki od svojih skupih automobila u vlastitom dnevnom boravku.

Ovaj sofisticirani stambeni neboder esencija je luksuznog življenja, ima 132 stambene jedinice od 250 do 500 četvornih metara s balkonima i pogledom na ocean, privatni restoran, privatno kino, ogroman bazen, najsuvremeniji spa i fitness centar, sobu za zabavu, virtualni golf teren, lounge bar i još mnogo toga.

Lionel Messi’s family just purchased this $7.3M condo in Miami, per @trdny.



He already owns a $5M condo right down the street.



Messi to Miami confirmed? pic.twitter.com/pzxLZEqsdb