Je li ovo jedno od najseksi izdanja Sandre Perković? Utegnula se u sićušan korzet, a riskantni dekolte jedva je sve držao na mjestu!

Sandra Perković objavila je fotografiju na kojoj pozira u seksi topiću u stilu korzeta, a obožavatelji su je zasuli komplimentima.

Nakon što je ostala je bez odličja na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (33) sportske krpice zamijenila je jednim od svojih najseksi izdanja dosad.

"Okreni stranicu", napisala je u opisu fotografije na kojoj pozira u topiću u stilu korzeta s dubokim dekolteom, koji je otkrio i njezin trbuh, a look je upotpunila i retro naočalama.

"Predivna", "Seksi", "Kraljica", "Wow", "Prelijepa", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila, a mnogi su joj u komentarima poželjeli i sreću na sljedećem velikom natjecanju, Ljetnim olimpijskim igrama 2024.

Sandri u privatnom životu cvjetaju ruže, što se na njoj itekako vidi. Prošle godine zaručila se sa svojim dugogodišnjim partnerom i trenerom Edisom Elkasevićem, s kojim je dulje od deset godina i velika joj je podrška u svemu.

"Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", ispričala je Perković u IN magazinu.

