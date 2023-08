Obitelj supruge jednog od najbogatijih Hrvata 30 godina prati misteriozna tragedija, a zbog jedne rečenice svi su najviše patili

Kći talijanskog pjevača Ala Bana i Romine Power nestala je prije 30 godina, a njezina sestra danas je udana u jednu od najbogatijih hrvatskih obitelji.

Legendarni talijanski pjevač Al Bano, koji se proslavio duetom "Felicita", koji je snimio s bivšom suprugom Rominom Power, nedavno se pojavio na svečanosti "Brick of Heart", a mnogi su se nakon toga prisjetili tragedije koja je zadesila njihovu obitelj.

Bivši supružnici zajedno su stvorili bogatu glazbenu karijeru i nastupali kao duo punih 30 godina, no njihovu je braku 1999. godine došao kraj. Njihovu je obitelj obilježila velika tragedija kad im je nestala kćer Ylenia, a koja se s njima kada joj je bilo 13 godina pojavila i u filmu "Champagne in paradiso", a kasnije je radila kao hostesa u jednom talijanskom showu.

Velika joj je želja bila da postane književnica i studirala je književnost u Londonu, a onda se dogodio njezin misteriozni nestanak, koji do danas nije razjašnjen. Ylenia je u jednom trenutku odlučila pauzirati studij i vratila se u rodnu joj Italiju kako bi rasprodala sve što je imala jer joj je novac bio potreban za putovanje svijetom.

Polazišna točka bila joj je Južna Amerika, gdje ju je 26. 12. 1993. godine posjetio brat Yari kako bi je iznenadio, no po dolasku je saznao kako je iz New Orleansa otišla dan ranije u Meksiko i to nikome nije rekla. Policijska potraga za njom pokazala se neuspješnom, a u vrijeme nestanka bila je odsjela u jednom hotelu s 20 godina starijim glazbenim sviračem Alexanderom Masakelom, koji se nije mogao povezati s nestankom.

Pričalo se kako je jedan svjedok vidio djevojku koja je odgovarala Ylenijinu opisu kako skače u rijeku Mississippi te da je prije skoka uzviknula "ja pripadam vodi". Obalna straža nakon toga se dala u potragu, ali opet bez ikakvih rezultata.

Al Bano je 2013. godine kćer proglasio mrtvom, dok se njegova bivša supruga s time nikada nije pomirila i vratila se u Ameriku tvrdeći da osjeća da je Ylenija živa.

"Razgovarao sam s posljednjom osobom koja ju je vidjela živu. Sjedila je na obali rijeke i osiguranje ju je upozorilo da ne može tamo ostati, ali ona nije otišla. Poslije inzistiranja da se skloni, rekla je da pripada rijeci, skočila i zaplivala. Znao sam da je rekao istinu jer je Ylenia tu rečenicu znala izgovoriti kao dijete. To je rekla prije nego što je ušla u vodu i zaplivala, tako je rekao. Ali Mississippi ne oprašta. Romina to nikad nije htjela prihvatiti, ali ona je tako otišla", izjavio je Al jednom prilikom.

Zanimljivo je u cijeloj priči to da je Ylenijina sestra Cristel Carissi udana za jednog od najbogatijih Hrvata Davora Lukšića.

Njih dvoje svoj privatni život pokušavaju držati što dalje od javnosti, no pokoji detalj tu i tamo ipak procuri u javnost. Par je prije dvije godine dobio treće dijete, kćerkicu Rio Ines, a sretnim vijestima pohvalio se upravo poznati djed Al Bano. Sina Kaija dobili su prije pet godina, a 16 mjeseci kasnije na svijet je stigla i njihova kći Cassia.

Davor i Cristel upoznali su se 2012. godine na jednoj poslovnoj večeri u New Yorku, a navodno je to bila ljubav na prvi pogled. Vjenčali su se 2016. u talijanskom gradiću Lecceu, gdje je održana raskošna ceremonija za 500-tinjak gostiju, među kojima su bili brojni uglednici. Talijanski mediji njihovo su vjenčanje prozvali najglamuroznijim te godine.

Davor je nasljednik Grupacije Lukšić, najvećeg poslovnog carstva u hrvatskom vlasništvu u inozemstvu, a on i njegova obitelj, koja se iz Hrvatske odselila u Čile, u vlasništvu imaju hotele, kampove, apartmane i brojne druge nekretnine te su godinama na Forbesovim ljestvicama svjetskih milijardera.

