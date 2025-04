Evo kako je bivšoj supruzi holivudskog mogula jedna salveta donijela 100 milijuna dolara

Amy Irving se rastala od Stevena Spielberga još 1989., a način do kojeg je došla do dio njegovog bogatstva je vrlo zanimljiv.

Amy Irving i Steven Spielberg službeno su se rastali 1989. godine, a umirovljena glumica dobila je 100 milijuna dolara u brakorazvodnoj parnici. Unatoč tome, bivši supružnici su ostali u toliko dobrim odnosima da do danas idu na dvostruke spojeve s Irvinginim trenutnim suprugom Kennethom Bowserom jr. i Spielbergovom suprugom Kate Capshaw.

"Uvijek smo komunicirali i bili bliski", izjavila je Irving, kojeg je upoznala Spielberga 1976. godine, ali su prekinuli 1980. godine. Koliko ih je taj prvi rastanak odvojio, pokazalo je uzimanje Karen Allen za ulogu Marion u "Indiana Jones i otimači izgubljenog kovčega", koja je isprva pripala Irving. Međutim, do pomirbe je došlo četiri godine kasnije kada je snimala mini seriju "The Far Pavilions", a on tražio lokaciju za snimanje filma "Indiana Jones i ukleti hram".

Amy Irving i Steven Spielberg - 1 Foto: Profimedia

Amy Irving i Steven Spielberg - 4 Foto: Profimedia

Na kraju, vjenčali su se 1985. godine, a predbračni ugovor su potpisali na salveti bez prisutnosti odvjetnika. Tijekom svog četverogodišnjeg braka par je dobio sina Maxa, koji je danas suosnivač kompanije za video igrice FuzzyBot.

Amy Irving i Steven Spielberg - 9 Foto: Profimedia

Amy Irving i Steven Spielberg - 8 Foto: Profimedia

Kada su shvatili da zajedno više ne funkcioniraju, odlučili su se rastati, a sudac koji je vodio njihovu brakorazvodnu parnicu smatrao je kako ugovor na salveti nije pravovaljan, zbog čega je Irvingičin bankovni račun obogaćen za 100 milijuna dolara, što je bila samo kap u moru u odnosu na Spielbergovo bogatstvo koje se danas procjenjuje na 5,3 milijarde dolara.

Još 1994., Irving je rekla kako joj se njezin brak sa Spielbergom činio kao da je političareva supruga i da joj to nije pomoglo.

"Mislim da je bilo bolno biti supruga Stevena Spielbera i potom biti bivša gospođa Stevena Spielberga'', izjavila je za LA Times, dodavši kako bi i dalje snimila film s njim jer joj vrijedi njihovo prijateljstvo.

Amy Irving i Steven Spielberg - 2 Foto: Profimedia

Amy Irving i Steven Spielberg - 5 Foto: Profimedia

Svoju zadnju ulogu je ostvarila 2021. godine u filmu "A Mouthful of Air", a u karijeri je jednom bila nominirana za Oscara.

