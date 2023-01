Sandra Perković otkrila detalje o zarukama u Londonu, kad će vjenčanje, ali i mijenja li prezime!

Nakon deset zlatnih medalja i deset godina veze Sandra Perković se zaručila i 2022. godinu zaokružila na najbolji mogući način. U ekskluzivnom intervjuu za IN magazin naša najbolja sportašica otkrila je hoće li promijeniti prezime i zašto je njezin budući suprug Edis savršen izbor. Sa Sandrom se družio Davor Garić.

Sandra Perković završila je staru i započela novu godinu najljepšim mogućim vijestima o zarukama sa svojim partnerom Edisom Elkasevićem.

"2022. godina definitivno je bila moja godina nakon Olimpijskih igara u Tokiju i neću reći lošeg plasmana, nego plasmana koji nismo priželjkivali. Vratili smo se na svjetsku scenu, biti svjetski broj dva i osvojiti šesto uzastopno prvenstvo, to je bilo nešto što me ovu sezonu užasno podiglo iz mrtvih, vratilo mi novu nadu i motiv za sljedeće godine", izjavila je Sandra.

Sandra je priznala i kakav je osjećaj biti viceprvakinjom svijeta i je li joj ipak žao što nije prva.

"Da mi je ovo prvo Svjetsko prvenstvo, vjerojatno bih bila nezadovoljna, ali budući da je ovo bila moja peta uzastopna medalja, itekako sam zadovoljna. No uvijek je slađe biti prvi nego drugi", priznala je.

Sandra je nedavno objavila i najuzbudljiviju vijest, onu da se zaručila sa svojim dugogodišnjim partnerom i trenerom Edisom Elkasevićem.

"Želim da Nova TV i IN magazin budu prvi koji će čuti sve o tome. 2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31. 12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi. Ne bih htjela u detalje, to je naša mala tajna. Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", otkrila je Sandra.

Sandra je otkrila i je li već vježbala upoznavanja i rukovanja s novim prezimenom.

"Pa, nisam još. Baš me prijateljica pitala jesu li krenule pripreme za svadbu, ali tek ću sada početi nešto smišljati i razmišljati. Imamo neke ideje, moramo prvo izabrati hoće li to biti ove ili sljedeće godine, ali želim da u Parizu 2024. baca gospođa Elkasević. Svi me pitaju hoću li ostaviti prezime Perković Elkasević i vjerojatno neću ostaviti Perković, ali nikad se ne zna", izjavila je.

Znamo kakav je Edis kao trener i na terenu, a kakav je privatno i po pitanju romantike?

"Edis je jako dobar trener i jako dobar sportski lik i još veći čovjek. A romantičan? Ima taj svoj način romantike, poseban je, ne pokazuje previše osjećaje, ali kada ih pokaže, baš me gane. Tako je bilo i s ovim danom. Razumije mene i ispunjava sve moje potrebe, koliko god to ludo zvučalo! Stvarno je poseban i boljeg čovjeka za dugoročan život nisam mogla odabrati", zaključila je Sandra.

Sandra u životu voli planirati, a kakva je kada je beba u pitanju, s obzirom na njezine sportske planove i aktivnosti?

"Neću reći da si trenutačno ne priželjkujem dijete, nego ne radimo na tome i ne želimo da se to dogodi u skoroj budućnosti jer imamo dosta sportskih planova, da se u tom vidu ispunimo oboje, Olimpijada 2024. je blizu. No ako se to dogodi, naravno da neću pobaciti ili nešto slično, nego ću postati majka ako bude sve u redu. Voljela bih napraviti sve ono što želim u sportu, ispuniti se u svemu što sam željela. Hoću li se poslije djeteta vratiti sportu, da znam da sam dala i napravila maksimalno, da znam da mi dijete neće biti izlika", zaključila je Sandra.

