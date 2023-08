Slavnu manekenku agencije su odbijale jer je bila prelijepa, a onda je preko noći dospjela do najpoznatijeg brenda donjeg rublja na svijetu!

Bivša Victoria's Secret anđelica Doutzen Kroes pokazala je zavidnu figuru zbog koje je i zaslužila biti dijelom ovog brenda, a na plaži je uživala sa sinom, kćeri i suprugom s kojim je u sretnom braku već 13 godina.

Svjetski poznati model i bivša Victoria's Secret anđelica Doutzen Kroes uhvaćena je kako uživa na plaži sa svojim suprugom, sinom i kćeri na otoku Mikonosu.

Tamošnji paparazzi jedva su dočekali zabilježiti njihove zajedničke trenutke kamerom, a manekenka je ukrala svu pozornost na plaži na sebe u minijaturnom ljubičastom badiću koji je isticao njenu savršenu figuru.

38-godišnja Doutzen ima trbušne mišiće za poželjeti, a za njih su zaslužni brojni treninzi koje je radila za Victoria's Secret revije.

Iako je bila njihova anđelica i jedna od glavnih modela, njezin put do modne karijere nije bio jednostavan.

Rodom je iz nizozemskog grada Eastermara koji ima svega 1600 stanovnika, a nakon što je završila srednju školu, poslala je svoje fotografije u agenciju za modele.

''Željela sam biti učiteljica kao moja mama ili socijalna radnica. No moja mama kaže da sam joj kada sam bila mala rekla: ''Ljudi će me prepoznati!''. Tako da mislim da sam oduvijek sanjala postati model. U to vrijeme nismo imali modne časopise u našoj kući pa kada sam vidjela Jennifer Lopez na CD-ima pomislila sam: 'Voljela bih imati istu frizuru i šminku'. I tako sam tajno poslala svoju fotografiju agenciji u Amsterdamu, a oni su me ubrzo prebacili u New York'', prisjetila se manekenka svojih početaka.

Kada je Doutzen otišla u New York 2003. godine, želja o budućnosti brzo joj se obila o glavu. Teško joj je sjedala urbana sredina, a često puta modni agenti odbijali su je zbog bizarnog razloga.

Govorili su da je previše lijepa i da zbog toga krade pozornost s odjeće na svoje lice.

''Bilo je čudno. Pomislila sam: ''Kako da se osjećam zbog činjenice da sam previše privlačna?'', prisjetila se jednom prilikom.

Put u svijet mode otvorio joj je fotograf Steven Miesel.

''Moja fotografija koju je napravio Steven Meisel našla se na naslovnici za talijanskog Voguea 2005. godine. Kada je časopis izašao, sve se promijenilo. Odjednom su svi htjeli radti sa mnom. Meisel je veliki poznavatelj mode i fotografije. On mi je pokazao kako funkcionira industrija. Otvorio mi je mnoga vrata'', rekla je Doutzen.

Doutzen je oduvijek voljela prirodan izgled, a nerijetko je u intervjuima govorila i da mrzi svoje fotografije iz izloga koje su jako fotošopirane da se ni ona ne prepoznaje. A njezinom mladolikom licu svi se dive nakon što je jednom u intervjuu otkrila da ne koristi gotovo ništa za njegovu njegu.

"Dan započinjem nanošenjem malo kreme na području oko očiju. Počela sam s time tek prije godinu dana, dosta kasno, prekasno čak. Ove sam godine navršila 34 godine i shvatila sam da ću morati to češće raditi", izjavila je i dodala kako je brigu o njezi lica uzimala zdravo za gotovo kada je bila mlađa.

Manekenka se 2010. udala za nizozemskog DJ-a Sunneryja Jamesa Gorrea, a par je dobio i dvoje djece, sina Phyllona Joya i kćer Myllenu.

