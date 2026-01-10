Thompsonov tim objavio važne upute za večerašnji koncert u Poreču

Thompsonov tim objavio je važne upute za večerašnji koncert u Poreču, naglašavajući točno određene ulaze i pravila ulaska kako bi sve proteklo sigurno i bez gužvi.

Fanovi Marka Perkovića Thompsona večeras će ispuniti porečku dvoranu, a njegov tim objavio je ključne informacije za sve posjetitelje kako bi ulazak i boravak na koncertu prošli što sigurnije i organiziranije.

Ulazi se otvaraju u 18 sati, a iz organizacije napominju da je ulaznica valjana samo za jednokratan ulazak – nakon izlaska iz dvorane, povratak više neće biti moguć.

Ovisno o vrsti ulaznice, posjetitelji trebaju obratiti pažnju na to koji ulaz koriste:

PARTER ulaznice: ulazak isključivo na SPORTSKI ULAZ

TRIBINE i BALKON: pristup kroz ULAZ TRIBINA

VIP STOL (lijevo ili desno): ulazak na sjevernoj strani dvorane, prizemlje

VIP LIJEVO – lijevi ulaz

VIP DESNO – desni ulaz

"Čuvajmo jedni druge!", još je poručio Thompson i njegov tim naglašavajući važnost suradnje i poštivanja pravila za sigurnost svih prisutnih.

Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX/Cropix

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

S obzirom na veliko zanimanje za koncert i očekivane gužve, posjetiteljima se savjetuje da dođu ranije te prate upute redara i organizatora.

Thompson je nedavno održao koncert u Areni Zagreb, a OVDJE pogledajte više o tome.

