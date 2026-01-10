Thompsonov tim objavio važne upute za večerašnji koncert u Poreču

Thompsonov tim objavio je važne upute za večerašnji koncert u Poreču, naglašavajući točno određene ulaze i pravila ulaska kako bi sve proteklo sigurno i bez gužvi.
Fanovi Marka Perkovića Thompsona večeras će ispuniti porečku dvoranu, a njegov tim objavio je ključne informacije za sve posjetitelje kako bi ulazak i boravak na koncertu prošli što sigurnije i organiziranije.3 vijesti o kojima se priča osvanule fotografije Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju! "dao im je imena..." "Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom hoće li pobijediti? Stela Rade jedna je od favoritkinja Dore! Poslušajte njenu pjesmu
Ulazi se otvaraju u 18 sati, a iz organizacije napominju da je ulaznica valjana samo za jednokratan ulazak – nakon izlaska iz dvorane, povratak više neće biti moguć.
Pogledaji ovo Celebrity "Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom
Ovisno o vrsti ulaznice, posjetitelji trebaju obratiti pažnju na to koji ulaz koriste:
PARTER ulaznice: ulazak isključivo na SPORTSKI ULAZ
TRIBINE i BALKON: pristup kroz ULAZ TRIBINA
VIP STOL (lijevo ili desno): ulazak na sjevernoj strani dvorane, prizemlje
VIP LIJEVO – lijevi ulaz
VIP DESNO – desni ulaz
Pogledaji ovo Celebrity Ovdje je viđen najstariji Beckhamov sin nakon rasplamsane obiteljske drame
"Čuvajmo jedni druge!", još je poručio Thompson i njegov tim naglašavajući važnost suradnje i poštivanja pravila za sigurnost svih prisutnih.
Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX/Cropix
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
S obzirom na veliko zanimanje za koncert i očekivane gužve, posjetiteljima se savjetuje da dođu ranije te prate upute redara i organizatora.
Galerija 19 19 19 19 19
Thompson je nedavno održao koncert u Areni Zagreb, a OVDJE pogledajte više o tome.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Koje poznate Hrvate ni temperatura ispod nule nije spriječila u šetnji Cvjetnim trgom?
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Dugo nije istupila u javnost, a sada je sve iznenadila mladolikim izgledom u 53. godini
Pogledaji ovo Celebrity Iz djetinjstva u zvijezde: Ova djevojčica danas je jedna od najpoznatijih žena na svijetu!