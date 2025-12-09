Supruga glumice iz omiljenih komedija je trudna: ''Najradosnija vijest''

Rebel Wilson i njezina supruga Ramona Agruma očekuju svoje drugo dijete godinu dana nakon velikog vjenčanja na Mediteranu.

Holivudska glumica Rebel Wilson (45) i njezina supruga, modna poduzetnica Ramona Agruma (41), objavile su da očekuju svoje drugo dijete. Novost su podijelile u emotivnoj objavi na Instagramu 8. prosinca, a fanovi su oduševljeni.

Ramona, koja nosi njihovu novu bebu, objavila je fotogaleriju koja prikazuje put prema trudnoći: od obiteljskog dana u Disneylandu s njihovom trogodišnjom kćeri Royce pa sve do pozitivnog testa i trudničkog trbuha.

Rebel Wilson i Ramona Agruma - 2 Foto: Profimedia

Rebel Wilson i Ramona Agruma - 1 Foto: Profimedia

"Od ovoga… do toga da je drugo dijete na putu", napisala je Ramona u objavi, koju je podijelila i Rebel. "Najradosnija vijest u našoj obitelji. Uskoro ćemo biti četvero! Volim te."





Wilson je često govorila o tome kako je iskustvo majčinstva oblikovalo njezin život, osobito nakon što je prvu kćer, Royce, dobila putem surogat-majke 2022. godine. Iste godine potvrdila je vezu s Agrumom, za koju se udala 2024. godine.

Rebel Wilson i Ramona Agruma - 4 Foto: Afp

Rebel Wilson i Ramona Agruma - 5 Foto: Profimedia

"Najveće iznenađenje je što više ne možeš samo izaći iz kuće bez plana", našalila se jednom prilikom. "Ali sreća koju mi donosi majčinstvo ne može se opisati."

