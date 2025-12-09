Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi

Marko Bošnjak javio se na društvenim mrežama te otkrio kako se vratio u Berlin i kakve planove ima za daljnju karijeru.

Predstavnik Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu Marko Bošnjak prije dva mjeseca preselio se u drugu zemlju.

Na taj korak odlučio se sa svojim partnerom, koji je Španjolac, ali koji je živio s njim u Zagrebu. Ipak, nakon samo dva mjeseca u drugoj zemlji vratio se u Berlin, gdje je živio prije nekoliko godina.

Taj 21-godišnjak na Instagramu je odgovarao na pitanja pratitelja o trenutačnoj fazi života, kao i planovima za glazbu. Mnoge je zanimalo što je s njegovom glazbenom karijerom nakon Eurosonga, na što je pjevač otkrio kako iduće godine planira objaviti album s pjesmama na engleskom.

"U kreativnom sam procesu i polako sastavljam svoj bendić u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je najveći fokus trenutačno", napisao je Marko. "Vjerujem da ću se vratiti na scenu jači i pametniji nego prije i baš, baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke, jako sam zapeo u Hrvatskoj."

Prati i situaciju s Eurosongom i Dorom te je otkrio kako ima dosta favorita na Dori 2026., no da najviše očekuje čuti pjesme koje izvode Lelek i Ananda. Još nije dobio poziv da nastupa kao gost na Dori, što bi trebao prema pravilniku za prijavu pjesama za Doru 2025., gdje stoji da bi pobjednik Dore 2025. trebao nastupati dogodine kao gost. I dalje stoji pri stavu kako Izrael ne bi trebao nastupati na Eurosongu, a preslušao je i pjesme crnogorskog izbora.

