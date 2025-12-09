Novi Trumpov gaf obišao svijet: Nije pogriješio jednom, već dva puta!

Donald Trump osramotio se na dodjeli medalja kada je nekoliko puta pročitao ime Sylvesteru Stalloneu.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je dijelio medalje laureatima Kennedy Centra - grupi KISS, Sylvesteru Stalloneu, Gloriji Gaynor, Georgeu Strairu i Michaelu Crawfordu. Međutim, ni ovaj događaj nije mogao proći bez njegovih gafova.

Poznat po nespretnom izgovaranju složenijih riječi (i imena političkih protivnika), Trump je iznenadio okupljene kad je Stallonea predstavio kao… Sallonea i to dvaput.

Tijekom ceremonije u Ovalnom uredu 79-godišnji Trump s puno je pohvala predstavio slavnog glumca kao "divnu i spektakularnu osobu", no potom je pogrešno pročitao njegovo ime. Stallone je ostao diplomatski miran, no društvene mreže nisu propustile reakciju.

"Sly Sallone… stvarno?", "Trump ne može izgovoriti ni ime vlastitog prijatelja", "Netko mu je trebao reći – Stallone, ne Sallone!", "Sly Sallone - nikad čuo za njega", "Tko je Sallone?", "Ovo je bilo vrlo nezgodno", "Trump ima toliko prijatelja da nisam ni znao da su prijatelji", napisali su ispod TikToka.

Stallone, inače dugogodišnji Trumpov simpatizer, prošle je godine bivšeg predsjednika nazvao "mitskim stvorenjem" nakon njegove izborne pobjede, zbog čega su mnogi njegovi fanovi pisali kako su poslije ovoga izgubili svako poštovanje za snagatora.

Stallone je otvorio dušu o gubitku sina iz prvog braka, o čemu više pročitajte OVDJE.

