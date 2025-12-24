božićna čarolija
Idu li ljubav i praznici uvijek jedno uz drugo? Provjerite u kviz o blagdanskom hitu
Piše H.L.,
Danas @ 20:21
Zanimljivosti
Film ''Ljubav i praznici''
Foto: Profimedia
Film ''Ljubav i praznici'' iz godine u godinu vraća vjeru u ljubav i čaroliju praznika.
Film ''Ljubav i praznici'' donosi toplu romantičnu priču smještenu u blagdansko vrijeme, kada se stare rane, ali i nove prilike za ljubav, iznenada otvaraju.
Kroz niz emotivnih i simpatičnih situacija, glavni likovi shvaćaju da su praznici idealan trenutak za oprost, nove početke i slušanje srca.
Upravo o tom filmu za vas smo pripremili kviz, u kojem možete provjeriti koliko dobro poznajete film ''Ljubav i praznici'' i njegove najromantičnije trenutke.
OVDJE je kviz o najvećim božićnim hitovima.
Koliko pamtite detalje o životu neprežaljenog Massima? Kviz pronađite OVDJE.
