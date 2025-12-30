Zvijezda erotskog filma nakon burnog prekida ljubi 8 godina mlađeg glazbenika?

Dakota Johnson potaknula je glasine o novoj romansi nakon što su u javnost isplivale fotografije s večere s osam godina mlađim glazbenikom.

Hollywoodom su se ovih dana počela širiti šuškanja o mogućoj novoj romansi Dakote Johnson. Glumica je potaknula glasine nakon što su se pojavile fotografije, koje je objavio TMZ, na kojima uživa u večeri s mlađim glazbenikom, piše Daily Mail.

36-godišnja glumica, koja je u lipnju prekinula osmogodišnju vezu s frontmenom grupe Coldplay - Chrisom Martinom, viđena je na opuštenoj večeri s 28-godišnjim glazbenikom poznatim pod umjetničkim imenom Role Model. Fotografije prikazuju Dakotu i glazbenika, pravog imena Tucker Pillsbury, kako sjede jedno do drugoga u prepunom restoranu, dok su im društvo pravili prijatelji koji su sjedili nasuprot njih.

Dakota Johnson Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Enisa Bešlagića? Dobra je prijateljica s našom popularnom pjevačicom

Izvori za američke medije naveli su i da je večera bila vrlo intimna, a Dakota je navodno cijelo vrijeme bila nježno privijena uz glazbenika, ne skrivajući bliskost.

Daily Mail je kontaktirao predstavnike glumice i glazbenika, no odgovor zasad nije stigao. Dodatne glasine pojavile su se i na profilu ''DeuxMoi'', poznatom po objavljivanju anonimnih dojava iz svijeta slavnih, koji je 19. prosinca na Instagramu objavio informaciju da su Johnson i Pillsbury viđeni u baru u Los Angelesu.

Inače, glazbenik Role Model ranije je bio u vezi s influencericom Emmom Chamberlain, s kojom je prekinuo 2023. godine. S druge strane, Dakota, prema izvoru koji je u studenom govorio za magazin People, nakon prekida s Martinom polako se vraća izlascima i upoznavanju novih ljudi.

Pogledaji ovo Celebrity Sirova strast na plaži: Brazilska ljepotica ne skida ruke s mišićavog dečka

''Njezin odnos s Chrisom često je bio buran, a iako se uvijek nadala da će uspjeti, sada djeluje rasterećenije i smirenije otkako je sve konačno završilo'', rekao je izvor za People, dodavši da se glumica trenutačno nalazi na ''odličnom mjestu'' u životu – zauzeta, ispunjena i okrenuta budućnosti.

Dakota Johnson Foto: Profimedia

Podsjetimo, Dakota i Chris prvi su put povezani 2017. godine, a nekoliko godina kasnije su se i zaručili. Tijekom veze glumica je razvila blizak odnos i s njegovom djecom, Apple i Mosesom, koje pjevač ima s bivšom suprugom Gwyneth Paltrow.

Dakota Johnson, Chris Martin Foto: Profimedia

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Tko je mlađa sestra Josipe Lisac? Njezina rijetka fotka otkrila je koliko su dame slične!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Prepune Prokurative slušale našeg pjevača koji se na hrvatsku scenu vratio s ulica Italije

Pogledaji ovo Celebrity Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''