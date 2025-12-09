Pjevač tragično preminuo: "Nema riječi za ovakav gubitak''

Blues-glazbenik Rory MacLeod preminuo je od posljedica prometne nesreće nakon što ga je udarila vozačica pod utjecajem narkotika.

Svijet bluesa oplakuje gubitak cijenjenog glazbenika Roryja MacLeoda (70), nominiranog za Grammy, koji je poginuo u Hopkintonu u saveznoj državi Rhode Island nakon što ga je automobilom udarila vozačica s nevjerojatno dugim kriminalnim dosjeom, koji se sastoji od više od sto uhićenja, 82 uhidbena naloga i 40 prometnih prekršaja.

MacLeod je u subotu rano ujutro šetao svog psa kada je na njega naletjela Shannon Godbout (41), koja je automobilom skrenula s ceste, udarila glazbenika i srušila dva telefonska stupa.

Rory MacLeod - 1 Foto: YouTube Screenshot

Vozačica je uhićena, a policija je kod nje pronašla "veliku količinu ilegalnih narkotika" te materijale za njihovu distribuciju.

Glazbenik je preminuo u bolnici od teških ozljeda. Njegov pas preživio je nesreću i sam otrčao kući.

MacLeod je posljednjih godina sa suprugom Sandol Astrausky svirao i držao satove bendža, gitare i basa u programu "Old Time String Band" na Sveučilištu Brown. Par, zaljubljen u glazbu, bio je poznat po glazbenim druženjima u svom domu u Hope Valleyju.

Rory MacLeod - 3 Foto: YouTube Screenshot

Tijekom 1980-ih bio je član popularnog blues-sastava Roomful of Blues, s kojim je bio nominiran za Grammy.

"Nema riječi za ovakav gubitak. Rory je bio divna i nježna duša", objavio je bend na društvenim mrežama.

