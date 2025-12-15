Pretraži
''istina!''

Thompsonova supruga komentirala Hrvate iseljenike: ''Sad je Hrvatska Amerika!''

Piše J. C. , Danas @ 13:23 Celebrity komentari
Sandra Perković Sandra Perković Foto: Facebook

Sandra Perković posvetila objavu hrvatskim iseljenicima koji se vraćaju u Lijepu Našu nakon života u inozemstvu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kako izgleda snaha Jadranke Kosor?
samozatajna matea
Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? S njom je dosad samo jednom uhvaćena u šetnji
Diletta Leotta pokazala trudnički trbuh
čeka drugo dijete
Najljepše izdanje: Najpoznatija sportska novinarka pokazala trudnički trbuh
Lejdi Perković Jarnec čestitala suprugu Ivanu Jarnecu rođendan
''mojoj najvećoj ljubavi''
Thompsonova nećakinja nakon medenog mjeseca podijelila sretnu vijest: ''Zahvalna Bogu!''
Poznati šokirani komentirali teroristički napad u Sydneyju
''užasno...''
Poznata imena shrvana posljedicama novog terorističkog napada: ''Naša svjetla neće se ugasiti...''
Sandra Perković posvetila objavu hrvatskim iseljenicima
''istina!''
Thompsonova supruga komentirala Hrvate iseljenike: ''Sad je Hrvatska Amerika!''
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Istraga u tijeku
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro je tijekom njihove intervencije
napao i službenike
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Kakav bezobrazluk: Automobilom vozio kroz grobove
Kakav bezobrazluk
VIDEO Kruži snimka s groblja, građani u šoku: "Svašta smo znali vidjeti po groblju, ali ovo je za ne povjerovat"
show
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Istraga u tijeku
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
Visceralna mast
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
zabava
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
Jao...
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
tech
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Procurile eksplicitne fotografije bivše domine, njezin potez nakon toga danas pomaže mnogima
Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici odmah trebaju nadograditi softver
Najopasnija vrsta propusta
Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici trebaju odmah napraviti ovu stvar
sport
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili i skuteri, policajci ozlijeđeni, ispaljeni i suzavci
Ogromni neredi
FOTO Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili, policajci ozlijeđeni, ispaljeno više suzavaca
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
BIT ĆE POSLA
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
tv
Supertalent: Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
ARENA ZAGREB IH ČEKA!
Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
Supertalent: Polufinalni nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Nicolas Ypil
ČISTA EMOCIJA!
Svjedok mu je cijela Hrvatska da je Nicolas nova glazbena zvijezda!
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
putovanja
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
lifestyle
Zagreb špica: Klasične crne čizme u street style izdanju
KOMBINACIJA ZA PETICU
Čizme ljepotice iz Zagreba možda nisu hit, ali ni jedan trend ne može im ništa
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
Recept za šubare ili ruske kape s kokosom i čokoladom
FINI I SOČNI
Recept za šubare: Kremasti blagdanski kolačići s kokosom i čokoladom
sve
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene