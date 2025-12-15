Thompsonova supruga komentirala Hrvate iseljenike: ''Sad je Hrvatska Amerika!''

Sandra Perković posvetila objavu hrvatskim iseljenicima koji se vraćaju u Lijepu Našu nakon života u inozemstvu.

Supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona oglasila se na društvenim mrežama te nije skrivala svoju sreću.

Sandra Perković podijelila je članak u kojem se govori o povratku Hrvata iz inozemstva. Spomenula je i svoje roditelje koji su nekad također otišli za boljim životom.

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Sandra Perković - 3 Foto: Facebook

''Istina! Moji roditelji su išli u Kanadu za bolji život, danas Hrvati rođeni u inozemstvu se vraćaju u Hrvatsku za bolji život. Imam puno prijatelja koji su se već doselili u Hrvatsku, a puno njih još namjerava doći. Sada je Hrvatska, Amerika!'' napisala je.

Brojni su je u komentarima podržali.

''Još 2-3 god i mi se vraćamo s Božjom pomoći. Ne želim da mi djeca odrastaju u tuđini. Treba što vise ljudi da se vrati u HR jer nas je sve manje'', ''I mi smo se vratili i ne idemo više nikud... prodisali smo kad smo se vratili'', ''Nama još sljedeću godinu dana radnog staža tu u Torontu, bože daj zdravlje, i evo nas polako doma. Njivica zemlje u Čepinu nas čeka'', neki su od komentara.

Sandra Perković - 1 Foto: Facebook

Sandra Perković - 1 Foto: Instagram

Nedavno je Sandra podijelila što ju je oduševilo na koncertu supruga u Varaždinu. Više pogledajte OVDJE.

Ovog vikenda Thompson je nastupio u Zadru, prizore pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

