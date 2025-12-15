Thompsonova supruga komentirala Hrvate iseljenike: ''Sad je Hrvatska Amerika!''

Sandra Perković posvetila objavu hrvatskim iseljenicima koji se vraćaju u Lijepu Našu nakon života u inozemstvu.
Supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona oglasila se na društvenim mrežama te nije skrivala svoju sreću.3 vijesti o kojima se priča suza suzu stiže Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti! bili u društvu Dalića Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu! Istraga u tijeku Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Sandra Perković podijelila je članak u kojem se govori o povratku Hrvata iz inozemstva. Spomenula je i svoje roditelje koji su nekad također otišli za boljim životom.
Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Sandra Perković - 3 Foto: Facebook
''Istina! Moji roditelji su išli u Kanadu za bolji život, danas Hrvati rođeni u inozemstvu se vraćaju u Hrvatsku za bolji život. Imam puno prijatelja koji su se već doselili u Hrvatsku, a puno njih još namjerava doći. Sada je Hrvatska, Amerika!'' napisala je.
Brojni su je u komentarima podržali.
''Još 2-3 god i mi se vraćamo s Božjom pomoći. Ne želim da mi djeca odrastaju u tuđini. Treba što vise ljudi da se vrati u HR jer nas je sve manje'', ''I mi smo se vratili i ne idemo više nikud... prodisali smo kad smo se vratili'', ''Nama još sljedeću godinu dana radnog staža tu u Torontu, bože daj zdravlje, i evo nas polako doma. Njivica zemlje u Čepinu nas čeka'', neki su od komentara.
Sandra Perković - 1 Foto: Facebook
Sandra Perković - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Anja Alavanja Viljevac o velikoj časti koja joj je pripala ove godine: "Emotivno me snažno dotaknuo Anin apel...''
Nedavno je Sandra podijelila što ju je oduševilo na koncertu supruga u Varaždinu. Više pogledajte OVDJE.
Ovog vikenda Thompson je nastupio u Zadru, prizore pogledajte OVDJE.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Posrnula ljepotica koju su uništile ovisnosti u središtu pažnje zbog velike transformacije
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad To je on?! Glumac iz čuvene serije imao je čak 172 kilograma, a sada se prepolovio!
Pogledaji ovo Celebrity Oglasila se kći tragično preminulog redatelja, koji je pronađen mrtav u svom domu sa suprugom
Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova partnerica predsjednika HNS-a? Iza nje je brak sa 17 mlađim Emilom Tedeschijem