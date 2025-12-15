Tko je nova partnerica predsjednika HNS-a? Iza nje je brak sa 17 mlađim Emilom Tedeschijem

Obljetnički koncert Tomislava Bralića i klape Intrade u zagrebačkoj Areni, uz glazbeni spektakl, obilježio je i dolazak para koji je posljednjih mjeseci u središtu interesa javnosti.

Jedan od naših najpoznatijih višeglasnih sastava Tomislav Bralić i klapa Intrade u subotu su održali veliki koncert u zagrebačkoj Areni povodom 40 godina. Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je ispunjena do zadnjeg mjesta, a obljetnički nastup nisu propustili ni poznati Hrvati.

Među njima našao se i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, koji je sjedio zajedno s Nikom Perenčević, čime su naizgled potvrdili vezu.

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Tko je Nika Perenčević?

O njihovoj vezi pisalo se još sredinom ljeta nakon što je otkriveno kako se jedna od najbogatijih Hrvatica razvela od svog 17 godina mlađeg supruga Emila Tedeschija ml., a pojedini mediji objavili su kako ju je Kustić već u srpnju, kada su boravili na Korčuli povodom manifestacije "Trag u beskraju", predstavljao kao novu odabranicu.

Nika Perenčević Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić posvetila emotivnu objavu suprugu, s kojim dijeli zanimljivu ljubavnu priču

Međutim, nijedno od njih dvoje službeno nikada nije komentiralo pisanja, a u međuvremenu Tedeschi je potvrdio razvod.

Četrdesetsedmogodišnja Nika kći je tajanstvenog hrvatskog tajkuna Mihajla Perenčevića, koji je vlastiti biznis razgranao iz Rusije, preko Londona pa sve do Los Angelesa, a mama Sonja Perenčević posjeduje restorane, među ostalim kultni restoran Dan Tana’s smješten u zapadnom Hollywoodu.

Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Zbog nje je promijenio kraj kultnog klasika, a skončali su tragično kao u najtužnijem filmu

Prije Tedeschija, s kojim ima trogodišnjeg sina, Perenčević je u prvom braku dobila tri kćeri, koje su često s njih dvoje pohađale košarkaške utakmice. S druge strane, Kustić je donedavno bio u braku s Nensi Kustić, s kojom je prošle godine u ovo vrijeme također bio na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u Lisinskom.

Marijan Kustić Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Zlatko Dalić, Davorka Dalić, Marijan Kustić, Nensi Kustić Foto: Ranko Suvar / CROPIX

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Meri Goldašić odabrala planinu u susjedstvu za bijeg od stvarnosti, pridružila joj se poznata Hrvatica

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Kako je film ''Kad je Harry sreo Sally'' postao vječni filmski klasik?

Pogledaji ovo Celebrity Kći pronašla slavnog redatelja i suprugu mrtve, glavni osumnjičenik je njihov sin?