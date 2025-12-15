Sandra Bagarić posvetila emotivnu objavu suprugu, s kojim dijeli zanimljivu ljubavnu priču

Sandra Bagarić na Instagramu se emotivno oprostila od 2025. godine uz poruku ljubavi suprugu.

Sandra Bagarić dirnula je svoje pratitelje na Instagramu novom fotografijom sa suprugom, skladateljem i pijanistom Darkom Domitrovićem, uz koju je napisala toplu i romantičnu poruku.

"Ljubav. Ispraćamo 2025. svaki dan s pjesmom. Volim kad nam srca pjevaju, volim kad to dijelimo s publikom, volim svoju publiku, sretna sam kad darujem. Ljubav", poručila je operna diva.

Sandra Bagarić sa suprugom - 3 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Dvornik o planu koji nije uspio: ''Nije mi prvi put, takav mi je horoskop''

Na fotografiji par zrači ljubavlju i skladom, a osmijesi otkrivaju koliko uživaju u zajedničkom stvaranju i nastupima. Sandra i Darko već su godinama poznati kao umjetnički, ali i životni partneri koji glazbu žive punim srcem.

Fanovi su odmah reagirali emotivnim komentarima i brojnim srcima, a mnogi su istaknuli koliko ih inspirira njihova ljubav i zajedništvo.

Sandra Bagarić - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sandra i Darko inače imaju i jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: ''Ovom ću čovjeku roditi djecu!'' I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Sandra Bagarić sa sinom i suprugom Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović.

Sandra Bagarić i suprug Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bio redatelj koji je pronađen mrtav sa suprugom u njihovoj kući?

Galerija 27 27 27 27 27

U braku su dobili dvojicu sinova, a kako oni izgledaju pogledajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Kako je film ''Kad je Harry sreo Sally'' postao vječni filmski klasik?

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kći pronašla slavnog redatelja i suprugu mrtve, glavni osumnjičenik je njihov sin?

Pogledaji ovo Celebrity "Noge od milijun dolara!" Ana Ivanović u mini haljini prikupila hrpu komplimenata