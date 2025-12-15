"Noge od milijun dolara!" Ana Ivanović u mini haljini prikupila hrpu komplimenata

Ana Ivanović blagdane provodi s prijateljicama u Beogradu, a predivne prizore je objavila na Instagramu.

Ana Ivanović (38), nekadašnja prva tenisačica svijeta, blagdansku čaroliju podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, zračeći osmijehom, elegancijom i optimizmom.

Pozirala je ispred božićnog drvca u društvu prijateljica, povodom njihove tradicionalne razmjene darova.

"Secret Santa s mojim curama", napisala je u opisu objave.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jesu li Meghanine optužbe doista točne? Novi detalji postavljaju ozbiljna pitanja

Za tu večer odabrala je mini haljinu u tamnocrvenoj nijansi, koju je uskladila s crnim najlonkama i štiklama, a u ruci držala čašu šampanjca, očito uživajući u trenutku.

Ana Ivanović - 4 Foto: Profimedia

Obožavatelji su je odmah zasuli pohvalama: "Sve ljepša i ljepša", "Noge od milijun dolara", "Prelijepa", "Ana, najljepša si", "Uživaj Ana. Svijet je pod tvojim dugim, lijepim nogama. Sretno!"

Pogledaji ovo Celebrity Njihova snaga leži u obiteljskoj povezanosti: ''Napravili ste super stvar za budućnost!''

Galerija 25 25 25 25 25

Objava je stigla nakon što je prošla kroz razvod od Bastiana Schweinsteigera, s kojim ima troje djece. Preselila se u Beograd, a upravo joj je krug bliskih prijateljica postao oslonac u novoj životnoj fazi.

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 17 Foto: Profimedia

Ana Ivanović Foto: Instagram

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Tko je bio redatelj koji je pronađen mrtav sa suprugom u njihovoj kući?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Aleksandra Prijović tri mjeseca nakon poroda otkrila na čemu radi uoči povratka na scenu!

Pogledaji ovo Celebrity Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo