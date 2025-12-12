Njihova snaga leži u obiteljskoj povezanosti: ''Napravili ste super stvar za budućnost!''

U drugom polufinalu Supertalenta gledatelji su imali priliku vidjeti nastup koji je podsjetio koliko je glazba snažna kada dolazi iz obiteljskog zajedništva. Plut FamilY donijela je na pozornicu toplinu, emociju i energiju koja se ne može odglumiti.

Drugo polufinale Supertalenta donijelo je i nastup koji je istaknuo snagu obiteljske povezanosti. Plut Family ponovno je stala na pozornicu, ovaj put u proširenom sastavu, spremna pokazati koliko su zajedništvo i glazba nerazdvojni. Uoči nastupa članovi obitelji nisu skrivali uzbuđenje ni adrenalin koji su osjećali.

"Baš je bila euforija, adrenalin. Mislim da je ljudima slatko i lijepo kad nas vide kako nastupamo kao obitelj, iznenađeni su. Baš nam je drago ako ljudi osjete našu ljubav. Na audiciji smo bili samo mi troje, danas ćete vidjeti još naša dva člana. Jedva čekamo nastupiti u polufinalu. Držite fige za nas, mi smo spremni," izjavili su članovi obitelji Plut.

Njihov polufinalni nastup donio je svježinu i vidljiv napredak u odnosu na audiciju, što nije promaknulo žiriju. Martina je istaknula koliko je nastup bio promišljen i glazbeno zaokružen:

Plut family polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Današnji nastup ste jako jako promislili, vidim i da ste se pojačali. Ono što je mene kupilo su ona tri akorda na početku pjesme."

Davor je naglasio koliko je ovakav nastup važan korak za njihovu budućnost:

"Siguran sam da ste vi napravili super stvar za vašu budućnost jer ste se jako dobro prezentirali."

Fabijan je primijetio da promjena nije bila samo u broju članova, već i u samom pristupu nastupu:

Plut family polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Ne samo da ste promijenili broj članova, već i način nastupa, baš lijepo i slušao bih vas opet."

Maja se osvrnula na vokalnu izvedbu i jezičnu preciznost:

"Pjevaš na hrvatskom, ali stvarno bez dijalekta, i uopće se ne čuje da si Slovenka, baš pjevaš točno."

Plut family polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Plut Family je u polufinalu pokazala da njihova snaga leži upravo u obiteljskom skladu i iskrenosti kojom pristupaju glazbi, ostavljajući dojam izvođača koji publiku osvaja toplinom i zajedništvom.

