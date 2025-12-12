Izmanipulirao je cijeli Supertalent žiri: ''Ovo je nemoguće, mi smo to vidjeli!''

U drugom polufinalu Supertalenta gledatelji su imali priliku svjedočiti nastupu koji je istovremeno zbunjivao, fascinirao i oduševljavao. Sedin Puce još je jednom pokazao da granice percepcije postoje samo dok u njih vjerujemo.

Drugo polufinale Supertalenta donijelo je i jedan od najintrigantnijih nastupa večeri. Mentalist i hipnotizer Sedin Puce ponovno je stao pred publiku s jasnom misijom — razbiti skepticizam i pokazati koliko su granice uma zapravo široke. Uoči izlaska na pozornicu otvoreno je govorio o hipnozi, vlastitom putu i poruci koju želi poslati gledateljima.

Galerija 19 19 19 19 19

"Vjerujte i nakon prvog puta kada doživite hipnozu, ja vas više ne moram pitati da li želite biti hipnotizirani. Ne postoji normalna reakcija u tijeku hipnoze, svaka reakcija je zapravo normalna. Za ljude koji gledaju okolo malo su skeptični. Ljudi koji ne znaju o čemu je riječ povezuju to s crnom magijom, mračnim stranama, a to nema nikakve veze. Pomažemo ljudima s različitim problemima. Vjerujte da mi se dosad nitko nije uspio javit s problemom koji ja nisam uspio riješiti. Imao bih jednu poruku za sve ljude koji nas gledaju, a to je da se prepustite i da prestanete sumnjati u samog sebe jer od toga sve počinje. Stvarno sam čitav život mislio da sam čudak i nisam razumio sam sebe, sada kada sam shvatio kako ja funkcioniram i zašto sam takav kakav jesam, shvatio sam da jesam ludan, ali i da to nije ništa loše, ja sam drugačiji na svoj način. Za polufinale sam pripremio par trikova s kartama za koje mislim da će ostaviti sve bez riječi. Nadam se da ćete uživati u nastupu i da ćete biti oduševljeni," poručio je Sedin.

Njegov polufinalni nastup, u kojem su glavnu ulogu imale karte, izazvao je nevjericu u studiju. Žiri je s velikom pažnjom pratio svaki njegov pokret, a komentari nakon izvedbe jasno su pokazali da je Sedin ponovno pomaknuo granice očekivanog.

Sedin Puce polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Sedin Puce polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!

Davor je istaknuo da ga je Sedin osvojio već ranije, ali da je sada otišao korak dalje:

"Zaista savršeno, s tim da još jednom moram ponovit da si mene već kupio, ja ti se divim i iz onog prethodnog nastupa, tako da s ovim si apsolutno dodao još jednu dimenziju i širinu, i za mene apsolutno super."

Maja nije skrivala oduševljenje, priznajući da je potpuno prepustila razum u drugi plan:

Sedin Puce polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Razmišljam što je sve izveo s tim kartama, savršeno, ne znam što se desilo i nije me briga, top."

Fabijan je na sebi svojstven način opisao koliko je bio zbunjen onim što je vidio:

Sedin Puce polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Ti me tak izmanipuliraš da kažem desno di sam ja siguran da sam ja tebe zeznuo, ma mislim, ne znam šta da ti kažem."

Sedin Puce polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Martina je pokušala racionalno analizirati viđeno, ali je priznala da postoji trenutak koji je ostao potpuno neobjašnjiv:

"Moj um je uvijek takav da tražim taj trik, ima tu momenata, uzmeš dvije karte, pa se to okrene, moj um bi i mogao doći do neke kvazi ideje koje bi bilo rješenje, osim u jednoj stvari, a to je ovaj zapakiran špil karata, dakle to je naprosto, pogotovo što mi gledamo, to je nemoguće, a mi smo to večeras u Supertalentu vidjeli, a nemoguće je."

Sedin Puce polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Sedin Puce je i u polufinalu potvrdio da njegov nastup nije samo demonstracija trikova, već spoj psihologije, vještine i osobne priče — ostavljajući publiku u istom stanju kao i žiri: bez riječi i s puno pitanja.

Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Vatreno izdanje Maje Šuput: Providni korzet spasile su tek ružice na kritičnim dijelovima

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je to okupio Andreja Plenkovića i ostale poznate Hrvate, a da nije posao?

Pogledaji ovo Celebrity Obiteljska bajka na pozornici Supertalenta: Je li ovo najbolji zlatni gumb ikada?

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video: Davor Bilman kakvog na bini Supertalenta još niste vidjeli!