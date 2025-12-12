Obiteljska bajka na pozornici Supertalenta: Je li ovo najbolji zlatni gumb ikada?

U drugom polufinalu Supertalenta gledatelji su svjedočili jednom od najtoplijih i najdirljivijih nastupa sezone. Obiteljska energija, iskrena povezanost i priča ispričana pokretom Dua Turkeev & Kids osvojili su publiku i žiri, a Majin zlatni gumb ponovno je zablistao u punom sjaju. Bila je to večer u kojoj je pozornica postala dom, a talent pretvoren u bajku.

Drugo polufinale Supertalenta donijelo je jedan od najemotivnijih trenutaka sezone, a u središtu pozornosti našla se obitelj Duo Turkeev & Kids koja je publiku i žiri očarala već na audiciji. Njihov povratak na veliku pozornicu bio je jednako snažan, a već s prvim taktovima postalo je jasno zašto su upravo oni osvojili Majin zlatni gumb.

U razgovoru prije polufinalnog nastupa prisjetili su se kako je sve počelo te koliko im zajednički trenuci na pozornici znače:

"Kad smo stali na pozornicu bilo je zbilja emocionalno. Poseban je to osjećaj kada svi četvero zajedno nastupamo. Audicija je bila fantastična, svidjela nam se reakcija publike i žirija. To nam je najljepša uspomena. Svaki put kad smo zajedno na pozornici, jasno nam je da ovo neće trajati zauvijek. Djeca će odrasti i želimo uživati u svakom trenutku s njima. Bili smo iznenađeni kada smo dobili zlatni gumb. Renata je pokupila zlatne konfete koje smo uokvirili kod kuće. Dovoljno je da napravi samo jednu stvar i dobije najjači pljesak. Raditi s djecom je nevjerojatan osjećaj. Ovaj nastup je u potpunosti nov. Pripremili smo ga specijalno za polufinale Supertalenta. To je priča o našoj obitelji. Naš cilj je to ispričati."

A da je njihova priča dirnula i žiri, dokazale su reakcije nakon izvedbe. Maja Šuput, koja im je dala zlatni gumb, bila je preplavljena emocijama te je još jednom potvrdila da stoji iza svoje odluke.

"Ljudi, ovo je bilo predivno, nevjerojatno, jako sam ponosna na vas. Ponosna sam i na sebe jer ste moj zlatni gumb. Iskreno mislim da ste moj najbolji izbor ikada. Ovo je najbolji zlatni gumb ikada. Bilo je magično. Stvarno izgleda kao da živite bajku. Trebate biti ponosni jer je ovo bilo predivno. Djevojke nevjerojatne ste", rekla je Maja.

Emocijama se pridružio i Davor, koji je njihov nastup opisao toplim riječima i povukao paralelu s poznatom poslovicom.

"Ovo je bila obiteljska bajka, ne znam što drugo da vam kažem. Zapravo, znam, ali ne znam kako to reći na engleskom. Reći ću na hrvatskom pa će Martina to prevesti. Kod nas kažu da ste jako dobro pokazali u svojoj točki, ima jedna poslovica da žena drži tri čoška u kući, što smo i vidjeli da sve izdržava žena, pa evo Martina, molim te prevedi im to."

Martina je priznala da ju je posebno dirnula energija najmlađih članova obitelji:

"Meni što je večeras posebno ukralo pozornost su ipak dječica, moj respekt."

Na kraju se oglasio i Fabijan Pavao Medvešek, koji je iz perspektive roditelja dodatno naglasio koliko je njihov nastup bio intiman i snažan.

"Pokušao sam skupiti misli o ovom nastupu, jer sam i ja otac dvoje djece i gledajući vas kako to radite sa svojom djecom je prekrasno. Ja mislim da je vaša obitelj zapravo prava bajka."

Nastup koji su pripremili posebno za ovu večer još je jednom potvrdio da je riječ o obitelji koja ne samo da dijeli talent, nego i nevjerojatnu povezanost. A publika i žiri složili su se u jednom — Majin zlatni gumb ponovno je zablistao punim sjajem.

