Je li ovo oproštaj? Alen Vitasović objavio da je imao posljednji koncert

Alen Vitasović na Facebooku je objavio misteriozan status u kojem je najavio kraj karijere.
Alen Vitasović nedavno je održao veliki koncert povodom 35 godina karijere i 45 godina glazbenog djelovanja. Na velikoj glazbenoj fešti, kako ju je sam nazvao, u goste su mu došli Baby Lasagna i grupa Fronta predvođena Katarinom Peović, no sudeći prema najnovijoj objavi na Facebooku, to će biti to.
Kako je napisao na ovoj društvenoj mreži, subotnji nastup u Poreču bio mu je zadnji.
"Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam jos jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj", napisao je Vitasović na Facebooku.
Alen Vitasović Foto: Srecko Niketic/Pixsell
Alen Vitasović Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell
Alen Vitasović Foto: In Magazin
Alen Vitasović - 3 Foto: In Magazin
Ovaj status izazvao je oprečne reakcije od njegovih pratitelja.
"Alene, da ti nije palo na pamet! Ne pričaj ludosti!", "Žao mi je. Hvala ti za sve", "Po koji je to već put kraj?", "Bez brige ljudi vratit će se on", "Alene nema predaje", "Ma daj ne govori štupidece!", "Gospodine o čemu pričate? Nimate 100 let!", "Za ovu godinu", stoji mu među mnogim komentarima.
