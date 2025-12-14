Jandroković snimljen u izlasku sa suprugom Sonjom, rođakinjom jednog od najmoćnijih ljudi u državi

Gordan i Sonja Jandroković nisu propustili priliku prisustvovati koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade.
Jedna od naših najpoznatijih višeglasnih sastava Tomislav Bralić i klapa Intrade održali su u subotu veliki koncert u zagrebačkoj Areni povodom 40 godina. Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a obljetnički nastup nisu propustili ni poznati Hrvati.3 vijesti o kojima se priča Što kažete? Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino! bili u društvu Dalića Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu! snimljena na cvjetnom Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Priliku da iz prvog reda prate koncert nisu propustili ni predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i njegova supruga Sonja. S velikim zanimanjem pratili su večer ispunjenu emocijama, dalmatinskim melosom i bezvremenskim hitovima.
Galerija 29 29 29 29 29
Sonja i Gordan Jandroković Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Sonja i Gordan Jandroković, Andrej Plenković Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade - 7 Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Za ovu priliku oboje su odjenuli odijela - on sivo uz koje je ukomponirao plavu košulju, a ona smeđe uz koju je odjenula tamnosmeđu košulju. Sonja, koja je ujedno rođakinja hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, za koncert je imala diskretan make-up uz koji se najviše istaknuo nježnocrveni ruž.
Gordan i Sonja Jandroković - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Gordan i Sonja Jandroković - 3 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR
Gordan i Sonja Jandroković - 4 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR
Pogledaji ovo Celebrity Mark Ettinger o najizazovnijim trenucima u MasterChefu: ''Nisam htio biti prenametljiv!''
Fotografije s koncerta otkrivaju kako su Jandrokovići bili vidno dobro raspoloženi, a u pojedinim trenucima pridružili su se i dugotrajnim pljeskom kojim je publika nagrađivala Bralića i klapu Intrade za njihove izvedbe.
Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade - 3 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR
Sonja Musić Milanović, Gordan Jandroković, Sonja Jandroković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Gordan Jandroković i supruga Sonja - 1 Foto: Luka Antunac/Pixsell
Gordan Jandroković i supruga Sonja - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Arena Zagreb bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika svih generacija zajedno je pjevala pjesme koje su obilježile četiri desetljeća hrvatske glazbene scene. Osim toga, Braliću i klapi Intrade dodijeljeno je najveće diskografsko priznanje Multi-platinum Award Hrvatske diskografske udruge za 40 godina vrhunskih diskografskih dostignuća.
O njihovom braku više pročitajte OVDJE.
Na koncertu su bili i Marijan Kustić i Nika Perenčević, o čemu više pročitajte OVDJE.
Tko je sve bio, pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zimska špica u punom sjaju! Evo koja poznata lica su fotografi snimili u centru Zagreba
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju