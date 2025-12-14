Jandroković snimljen u izlasku sa suprugom Sonjom, rođakinjom jednog od najmoćnijih ljudi u državi

Gordan i Sonja Jandroković nisu propustili priliku prisustvovati koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade.

Jedna od naših najpoznatijih višeglasnih sastava Tomislav Bralić i klapa Intrade održali su u subotu veliki koncert u zagrebačkoj Areni povodom 40 godina. Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a obljetnički nastup nisu propustili ni poznati Hrvati.

Priliku da iz prvog reda prate koncert nisu propustili ni predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i njegova supruga Sonja. S velikim zanimanjem pratili su večer ispunjenu emocijama, dalmatinskim melosom i bezvremenskim hitovima.

Sonja i Gordan Jandroković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sonja i Gordan Jandroković, Andrej Plenković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade - 7 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Za ovu priliku oboje su odjenuli odijela - on sivo uz koje je ukomponirao plavu košulju, a ona smeđe uz koju je odjenula tamnosmeđu košulju. Sonja, koja je ujedno rođakinja hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, za koncert je imala diskretan make-up uz koji se najviše istaknuo nježnocrveni ruž.

Gordan i Sonja Jandroković - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Gordan i Sonja Jandroković - 3 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Gordan i Sonja Jandroković - 4 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Fotografije s koncerta otkrivaju kako su Jandrokovići bili vidno dobro raspoloženi, a u pojedinim trenucima pridružili su se i dugotrajnim pljeskom kojim je publika nagrađivala Bralića i klapu Intrade za njihove izvedbe.

Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade - 3 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Sonja Musić Milanović, Gordan Jandroković, Sonja Jandroković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Gordan Jandroković i supruga Sonja - 1 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Gordan Jandroković i supruga Sonja - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Arena Zagreb bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika svih generacija zajedno je pjevala pjesme koje su obilježile četiri desetljeća hrvatske glazbene scene. Osim toga, Braliću i klapi Intrade dodijeljeno je najveće diskografsko priznanje Multi-platinum Award Hrvatske diskografske udruge za 40 godina vrhunskih diskografskih dostignuća.

