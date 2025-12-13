Zimska špica u punom sjaju! Evo koja poznata lica su fotografi snimili u centru Zagreba

Naši fotografi zabilježili su brojne poznate koji su prošetali špicom i privukli pažnju prolaznika.

Iako su temperature u glavnom gradu Lijepe Naše bile niske, to nije spriječilo brojne poznate osobe da prošeću zagrebačkom špicom i pokažu svoja zimska modna izdanja.

Naši fotografi bili su na licu mjesta i zabilježili brojne poznate koji su, unatoč hladnoći, odlučili prošetati Cvjetnim trgom, Bogovićevom i okolnim ulicama – neki su birali slojevite outfite, dok su se drugi odlučili za odvažne kombinacije koje nisu ostale nezapažene.

Tko se sve pojavio na špici, pogledajte u nastavku.

Ema Dujmovic i Dorian Stipcic Foto: Josip Moler / CROPIX

Irena Šekez Sestrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Tomislav Svetina Foto: Josip Moler / CROPIX

Alojzije Janković Foto: Josip Moler / CROPIX

Mladen Burnać Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Jadranka Olivari Jirasek Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Tara Thaller Foto: Josip Moler / CROPIX

Davor Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Jedna dama sve je iznenadila pojavljivanjem na špici, a o kome se radi pogledajte OVDJE.

Naša mlada glazbenica sve je očarala izdanjem u mini suknji usred zime. Fotke pogledajte OVDJE.

Špicom je prošetala i prekrasna brineta, a njezinog slavnog srica i brata svi znamo. Više o tome pisali smo OVDJE.

