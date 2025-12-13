Pretraži
''Hrvatska, dobrodošla nazad''

Europa je oduševljena našim Marinom na Dječjem Eurosongu: ''Prekrasna pjesma za povratak''

Piše H.L., Danas @ 18:21 Celebrity komentari
Marino Vrgoč Marino Vrgoč Foto: Damir Krajac / CROPIX

Nakon nastupa na Dječjem Eurosongu, reakcije na Marina samo pristižu – svi su oduševljeni.

Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
Reakcije na nastup Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu
Simona Mijoković snimljena na zagrebačkoj špici
Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
Marino Vrgoč nastupio na Dječem Eurosongu, pogledajte nastup
Povratak za pamćenje! Što kažete na nastup našeg Marina na Dječjem Eurosongu?
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćerkice Gabriele
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči
Kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong 2025.?
Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Preminuo glumac Peter Greene
Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina
vijesti
Pokušaj ubojstva u Velikoj Gorici: Uhićen muškarac
Pokušaj ubojstva kod Zagreba! Djevojka (21) hitno prebačena u bolnicu
U Njemačkoj nožem izbo ženu i njezino četvero djece
Užasan napad! Izbo mladu ženu i njezino četvero djece, najmlađe ima tri godine. Policija pokrenula veliku akciju
PROVJERENO Tino je prava inspiracija! Ima 17 godina i bolest kojoj nema lijeka, ali on život živi punim plućima
Što sve ovaj dječak može, ravno je čudu: "Život nam se u dvije minute okrenuo naglavačke, zaista je teško"
zdravlje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Bolovi u donjem dijelu trbuha kod žena: Što je uzrok?
Bolovi u donjem dijelu trbuha kod žena: Što je uzrok?
Preparati za neuropatiju: 6 suplemenata koji pomažu kod trnaca, žarenja i bolova
Preparati za neuropatiju: 6 suplemenata koji pomažu kod trnaca, žarenja i bolova
zabava
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
tech
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
Znanstvena-fantastika uskoro postaje stvarnost: Robotaksiji stižu na zagrebačke ceste
Znanstvena-fantastika uskoro postaje stvarnost: Robotaksiji stižu na zagrebačke ceste
sport
Transferi: Robert Mudražija napušta Dinamo, ali neće u Zrinjski Mostar
Ljubimac navijača Dinama odlazi iz Maksimira, ali ne u klub o kojem se pričalo zadnjih dana
Hajduk srušio Lokomotivu u Maksimiru: Rebić briljirao, Bijeli na prvom mjestu
Hajduk srušio Lokomotivu u Maksimiru: Rebić briljirao, Bijeli na prvom mjestu
La Liga: Girona preokretom kao gost svladala Real Sociedad
VIDEO Tri Hrvata s klupe gledala preokret: Na kraju je slavio - Livaković
tv
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
MasterChef: ANKETA: Kome biste vi dali svoja dva glasa? Selmi, Marku, Ottu ili Krunoslavu?
ANKETA: Kome biste vi dali svoja dva glasa? Selmi, Marku, Ottu ili Krunoslavu?
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
novac
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
Recept za bajadera tortu bez pečenja
Teško je riječima opisati koliko je dobra: Pročitajte recept za kremastu i raskošnu bajaderu bez pečenja
