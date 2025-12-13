Europa je oduševljena našim Marinom na Dječjem Eurosongu: ''Prekrasna pjesma za povratak''

Nakon nastupa na Dječjem Eurosongu, reakcije na Marina samo pristižu – svi su oduševljeni.

Nakon čak 11 godina, Hrvatska se ponovno pojavila na pozornici Dječjeg Eurosonga, a naš predstavnik, Marino Vrgoč, nastupio je treći po redu s pjesmom "Snovi".

Već pri prvim taktovima bilo je jasno da nas očekuje poseban nastup – Marino je samouvjereno stao na scenu, a njegov emotivan i vokalno snažan nastup nije prošao nezapaženo.

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na društvenim mrežama već se nižu pozitivni komentari, a gledatelji iz cijele Europe pohvale našeg mladog izvođača.

''Wow, prekrasna izvedba'', ''Ovo je bilo predivno. Bravo, Hrvatska'', ''Glasajte za Hrvatsku'', ''Predivno'', ''Ajmo Marino'', ''Sretno Marino, moj glas iz Meksika ide tebi'', dio je komentara s društvenih mreža.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Hvale ga i na X-u.

''Za sada, najbolja pjesma. Scenski nastup je pratio, a on je, unatoč tome što je tako mali, pokazivao veliko samopouzdanje'', ''Hrvatska je jednostavna, ali stvarno simpatična. Gotovo da ima nostalgičan prizvuk'', ''Dobrodošla natrag nakon 11 godina,. I lijepa pjesma za povratak'', ''Hrvatska ima svog Johnnyja Logana. Preslatka pjesma i izvođač!'', ''Bravo, Hrvatska, to je stvarno bilo nevjerojatno!'', ''

Croatia is simple but really cute. Almost has a nostalgic feel to it#JESC25 — That Eurovision Site (@ThatEuroSite) December 13, 2025

Croatia got a Johnny Logan in him. An adorable song and artist!#JESC #JESC2025 — Nick 🇸🇪🇺🇦🍉 (@BumbacComeback) December 13, 2025

go on croatia, that was amazing actually — Dan (@danthegunner46) December 13, 2025

Više o nastupu našeg Marina pisali smo OVDJE.

Prije velikog natjecanja snažnu poruku našem predstavniku poslao je i Mate Bulić.

Marino Vrgoč, Mate Bulić Foto: Instagram

