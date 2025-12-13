Povratak za pamćenje! Što kažete na nastup našeg Marina na Dječjem Eurosongu?

Marino Vrgoč nastupio je treći po redu na velikom natjecanju i osvojio simpatije publike diljem Europe.

Hrvatski predstavnik Marino Vrgoč nastupio je treći po redu na 23. izdanju Dječjeg Eurosonga, održanom u subotu, 13. prosinca 2025. u Tbilisiju, Gruzija.

Marino je pred međunarodnom publikom izveo pjesmu ''Snovi'', kojom je predstavio Hrvatsku među 18 zemalja, uključujući i povratak naše zemlje nakon duže pauze.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Njegov nastup publika je pozdravila velikim pljeskom.

Marino je s lakoćom ovladao pozornicom, a njegov iskren nastup oduševio je gledatelje diljem Europe.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

''Hvala vam Europo'', rekao je Marino na kraju nastupa.

Marino Vrgoč, Mate Bulić Foto: Instagram

