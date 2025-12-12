Tko je s Dječjeg Eurosonga stigao do velike eurovizijske pozornice?

Na pozornicu Dječjeg Eurosonga stupilo je tisuće izvođača, no samo njih osam nastupali su i na Eurosongu

Preostalo je još nekoliko sati do 23. izdanja Dječjeg Eurosonga koje se ove subote, 13. prosinca, održava u gruzijskom Tbilisiju. Poseban razlog za uzbuđenje imamo i mi – nakon dugih 11 godina, Hrvatska se vraća na ovo glazbeno natjecanje, a predstavljat će nas preslatki Marino Vrgoč iz Ploča s pjesmom "Snovi".

Iako nastalo kao Eurosong za djecu u dobi od 9 do 14 godina, ovo natjecanje se s vremenom razvilo u europsku platformu za male izvođače koji su dotad nastupali na manjim festivalima. Neki od njih i danas su aktivni glazbenici.

Prva koja je probila led i s Dječjeg Eurosonga otišla na odrasli Eurosong bila je srpska pjevačica Nevena Božović. Ona je 2007. predstavljala Srbiju s "Piši mi" i osvojila treće mjesto, a šest godina poslije kao članica Moje 3 je bila na Eurosongu i ispala u polufinalu. Vratila se šest godina poslije i ušla u finale s pjesmom "Kruna", osvojivši 18. mjesto.

Već 2014. vidjeli smo nekadašnje pobjednice Dječjeg Eurosonga među odraslima. Ruske blizanke Tolmačeve osvojile su Dječji Eurosong 2006. s "Vesenniy Jazz", a u Kopenhagenu su izvele pjesmu "Shine" i osvojile sedmo mjesto. Balada "Shine" stvorila je kontroverze zbog konotacija s ruskom aneksijom poluotoka Krima, zbog čega je publika zviždala Ruskinjama tijekom svakog pojavljivanja.

U Beču 2015., na jubilarnom 60. Eurosongu, nastupalo je dvoje nekadašnjih natjecatelja i to za istu zemlju. Michele Perniola i Anita Simoncini u prethodne dvije godine su predstavljali San Marino, no njihova "Chain of Lights" nije uspjela ući u finale.

Nizozemske sestre Lisa, Amy i Shelley Vol s upbeat pjesmom "Adem in, adem uit" natjecale su se na Dječjem Eurosongu 2007. i osvojile 11. mjesto. Nakon uspjeha na nizozemskom The Voiceu, i to u istoj sezoni u kojoj je bio Duncan Laurence, pod imenom OG3NE su predstavljale Nizozemsku u Kijevu 2017. s pjesmom "Lights and Shadows", posvećenoj majci koja je bolovala od raka. I tada su osvojile 11. mjesto.

Eurosong 2021., prvi koji se održao uslijed pandemije Covida-19, imao je dvije nekadašnje natjecateljice. Maltežani su te godine polagali velike nade u Destiny Chukunyere, pobjednicu Dječjeg Eurosonga iz 2015., i njezinu "Je me casse", no ona je unatoč velikom favoriziranju završila kao sedma. Kasnije su provedene istrage zbog mogućeg utjecanja na kladionice, a interna revizija utvrdila je kako je minimalno 350 tisuća eura utrošeno na reklamiranje.

S druge strane, Grci su te godine poslali Stefaniju Liberakakis, koja je 2016. predstavljala Nizozemsku na Dječjem Eurosongu 2016., a na koncu je osvojila deseto mjesto.

Gruzijka Iru Khechanovi bila je dio kolektiva Candy, posebno oformljene za Dječji Eurosong 2011., s kojim je pobijedila na natjecanju. Dvanaest godina kasnije, samostalno je predstavljala Gruziju na odraslom izdanju nakon pobjede na tamošnjem glazbenom natjecanju, no unatoč velikom favoriziranju od strane eurovizijskih fanova, nije ušla u finale s "Echo". Ona je ujedno i posljednja natjecateljica Dječjeg Eurosonga koja je došla do Eurosonga.

Dječji Eurosong često se može smatrati prvim velikim korakom dječjih pjevača, a mnogi od njih ne kriju samopouzdanje kada dođu na tu pozornicu. Priliku da pobijede ove godine dobili su natjecatelji iz 18 zemalja, a tko će podignuti trofej, saznat će se u subotu navečer.

