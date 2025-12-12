Nakon Neme, i irski pobjednik Eurosonga je odlučio vratiti trofej organizaciji!

Pobjednik Eurosonga 1994. Charlie McGettigan objavio je kako je po uzoru na švicarskog kolegu Nemu odlučio vratiti trofej eurovizijskog pobjednika.

Eurovizijska drama zbog sudjelovanja Izraela dogodine na natjecanju nastavila se i u petak. Nakon što je pobjednik Eurosonga 2024. Nemo u četvrtak objavio kako vraća pobjednički trofej Europskoj radiodifuznoj uniji, na isto se odvažio još jedan pobjednik Eurosonga.

Irski pjevač Charlie McGettigan, koji je zajedno s Paulom Harringtonom pobijedio 1994. godine, na društvenim mrežama je objavio kako će i on vratiti trofej.

Kako je otkrio u videu koji kola po društvenim mrežama, odlučio je to učiniti po uzoru na Nema.

"On se učinio kao iskrena i vrlo inteligentna osoba i iznio je dobro svoj slučaj, i kao potpora odlučio sam vratiti svoj trofej", izjavio je McGettigan, čija se zemlja također povukla s natjecanja, dodavši kako mora potražiti što su im uručili tijekom pobjede pa kada pronađe, poslat će EBU-u.

McGettigan je bi među nekadašnjim eurovizijskim izvođačima koji su u svibnju potpisali otvoreno pismo EBU-u zatraživši uklanjanje Izraela s natjecanja zbog korištenja istog u političke svrhe. Njegov kolega Paul Harrington još protekli tjedan je reagirao na povlačenje Irske i još tada tri zemlje s Eurosonga, naglašavajući da će odluka imati značajan utjecaj.

"Ovo je velika stvar za sve koje Eurosong dotiče", rekao je Harrington za RTÉ. "Već smo bili izvan natjecanja, nismo se kvalificirali i slično. Gledajte, bilo je problema i prije — bilo je bojkota i povlačenja još prije mnogo godina, čak i vezanih uz sustav glasovanja. Ovo će imati utjecaj."

Sve je započelo 4. prosinca, kada je EBU dozvolila sudjelovanje Izraelu usprkos kontroverzama. Na Skupštini u Ženevi, članice EBU-a nisu ni došle do glasovanja o isključenju Izraela, čime su mu otvorile put prema nastupu u Beču 2026. Umjesto toga, velikom većinom podržan je paket novih pravila koji bi trebao spriječiti manipulaciju glasovima, prekomjerno političko lobiranje i utjecaj trećih strana na glasovanje.

Nezadovoljne time da se čak nije ni došlo do glasovanja već se ovim pute ostavio Izrael, četiri zemlje - Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska su se povukle, a naknadno im se pridružio i Island.

