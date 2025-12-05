Bivši pobjednik Eurosonga oglasio se o bojkotu protiv Izraela: "Imat će utjecaj"

Pobjednik Eurosonga 1994., Paul Harrington komentirao je bojkot Irske, Nizozemske, Slovenije i Španjolske.

Irska neće nastupiti na Eurosongu 2026., a televizija RTÉ natjecanje neće ni prenositi. Ova vijest potvrđena je nedugo nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) odlučila dopustiti sudjelovanje Izraelu unatoč kontroverzama, a osim Iraca povlače se i Nizozemci, Slovenci i Španjolci.

Na Skupštini u Ženevi, članice EBU-a nisu ni došle do glasovanja o isključenju Izraela, čime su mu otvorile put prema nastupu u Beču 2026. Umjesto toga, velikom većinom podržan je paket novih pravila koji bi trebao spriječiti manipulaciju glasovima, prekomjerno političko lobiranje i utjecaj trećih strana na glasovanje.

Irski eurovizijski pobjednik Paul Harrington, koji je 1994. u duetu s Charliejem McGettiganom slavio s pjesmom "Rock 'n' Roll Kids", reagirao je na povlačenje svoje zemlje, naglašavajući da će odluka imati značajan utjecaj.

"Ovo je velika stvar za sve koje Eurosong dotiče", rekao je Harrington za RTÉ. "Već smo bili izvan natjecanja, nismo se kvalificirali i slično. Gledajte, bilo je problema i prije — bilo je bojkota i povlačenja još prije mnogo godina, čak i vezanih uz sustav glasovanja. Ovo će imati utjecaj."

Harrington, koji je bio među izvođačima koji su potpisali peticiju za izbacivanje Eurosonga s natjecanja uoči finala u svibnju, istaknuo je kako povijest Eurosonga već pamti bojkote i povlačenja, ali da situacija 2026. ipak nosi posebnu težinu. Dodao je da bi Irskoj moglo pomoći ako se još nekoliko zemalja odluči na isti korak.

Irska je jedna od najuspješnijih zemalja u povijesti Eurosonga, s čak sedam pobjeda. Od 1965. propustila je samo dva izdanja (1983. i 2002.), no u posljednjih dvanaest godina u finale se kvalificirala samo dvaput. Sada će 2026. sada biti treća godina u povijesti Eurosonga kada uopće neće biti irskog predstavnika.

