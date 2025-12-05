Preslatki hrvatski predstavnik putuje na Dječji Eurosong, poznato je kada će nastupati!

Marino Vrgoč putuje u Gruziju uoči početka tehničkih proba za Dječji Eurosong, gdje će nastupati pod rednim brojem tri.

U subotu 13. prosinca u Tbilisiju će se održati 23. izdanje Dječjeg Eurosonga. Ove godine natjecat će se 18 zemalja, među kojima je i Hrvatska koju predstavlja Pločanin Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi".

Učenik četvrtog razreda osnovne škole uskoro će otputovati u Gruziju, gdje će u Gimnastičkoj palači prvo imati dvije tehničke probe, pa još dvije generalne probe prije velikog finala 13. prosinca.

Organizatori Dječjeg Eurosonga odlučili su kako će Marino nastupati pod rednim brojem tri. Prije njega, na pozornicu će stupiti predstavnice Malte i Azerbajdžana, a poslije njega gledat će se nastupi predstavnika San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Italije, Portugala, Španjolske, Gruzije, Cipra, Francuske i Albanije.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Marino Vrgoč - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako će se izabrati pobjednik Dječjeg Eurosonga? Prvo će se pročitati bodovi žirija iz 18 zemalja, nakon čega će pročitati glasovi publike s online glasovanja i to prema sustavu kakav je na Dori - postotak glasova množi se s ukupnim brojem bodova. To znači da ukoliko je ukupan broj bodova koji publika dijeli 1044, a Marino dobije 7% ukupnog broja glasova, to se pretvara u 73 boda od publike.

I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka 12. prosinca do subote kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala.

Marino je šesti hrvatski predstavnik na Dječjem Eurosongu, a gdje su danas naši prijašnji natjecatelji, otkrijte OVDJE.

