Skriveni horor Hollywooda: Kako je nastajao jedan od najomiljenijih filmova svih vremena?

Zabrinutost zbog izgleda glavnih zvijezda filma "Zlica: Zauvijek" potaknula je rasprave o mogućem ponovnom pokretanju prokletstva Čarobnjaka iz Oza, koje se nadvilo nad snimanjem kultnog filma iz 1939. godine.

Ovih dana u kina je stigao film "Zlica: Zauvijek", koji je već ostvario gotovo 400 milijuna dolara zarade. Međutim, ekranizacija popularnog mjuzikla nažalost je prokazala i onu drugu tužnu stvarnost, a to je koliko daleko glumci idu kako bi se uživjeli u ulogu.

Tri glavne zvijezde - Ariana Grande, Cynthia Erivo i Michelle Yeoh, posljednjih mjeseci su pod povećalom javnosti zbog drastičnog mršavljenja, za koje društvene mreže već kažu kako graniči s pojmovima poremećaja u prehrani. Neki su išli dovoljno daleko u tome da tvrde kako ih je uhvatilo prokletstvo "Čarobnjaka iz Oza", po kojem je "Zlica" i napravljena.

Čarobnjak iz Oza - 3 Foto: Profimedia

Čarobnjak iz Oza - 5 Foto: Profimedia

"Čarobnjak iz Oza" iz 1939. godine danas se slavi kao jedan od najvažnijih i najvoljenijih filmova svih vremena. No iza šarenog puta od žute cigle, legendarnog lika Dorothy i čarobne zemlje Oza, krije se nevjerojatno mračna i uznemirujuća priča.

Snimanje ovog filmskog remek-djela bilo je obilježeno trovanjima, ozljedama, ekstremnim dijetama, pa čak i korištenjem opasnih materijala koji su ostavili posljedice na glumačkoj ekipi.

Buddy Ebsen, best known as Jed Clampett in The Beverly Hillbillies, was originally cast as the Tinman in 1939’s The Wizard of Oz 🎥 Ebsen recorded all of his songs and even began filming but had to drop out after being hospitalized due to the aluminum dust used in his makeup pic.twitter.com/xEiCNQIcsG — curious side of 𝕏 (@curioXities) August 26, 2024

Rare photo of Buddy Ebsen (Beverly Hill Billies) as the tinman on set of The Wizard of Oz before Jack Haley got the part pic.twitter.com/I0Gh1qAUPY — Rod Westheider (@Rod_Westheider) January 10, 2023

Prvi glumac koji je glumio Limenog čovjeka, Buddy Ebsen, završio je u bolnici zbog trovanja aluminijskim prahom koji mu je šminka sadržavala. Glumac je prestao disati, imao je teške bolove u plućima i jedva preživio – proveo je dva tjedna u komori koja mu je pomagala u disadnju, a liječnici su govorili da možda više nikad neće normalno hodati.

Jack Haley Foto: Profimedia

Usprkos tome što mu je bila životna želja da tumači Limenog, Ebsen je morao odustati od uloge, za koju je čak snimio sve pjesme, a njegovo mjesto preuzeo je Jack Haley. Ebsen, koji je poslije ovog incidenta doživio 95 godina, nikad nije dobio ispriku studija MGM.

Margaret Hamilton Foto: Profimedia

Ništa bolje nije prošla ni Margaret Hamilton, koja je glumila Zlu Vješticu sa Zapada. Zbog otrovnih bakrenih spojeva u zelenoj šminki, nije smjela ni jesti ni piti na setu, već je samo smjela ispijati tekućine kroz slamku, a svako skidanje šminke trajalo je sate. No najveći incident se tek trebao dogoditi.

U jednoj od najpoznatijih scena, Zla vještica trebala je u dimu "nestati" s pozornice, međutim, pirotehnika je eksplodirala prerano.

Hamilton je ostala zarobljena u vatri, a bakrena boja na njezinim rukama i licu dodatno je pojačala opekline. Zadobila je teške opekotine drugog i trećeg stupnja i vratila se na set tek šest tjedana kasnije. Kad se vratila, službeno je odbila snimati ikakve scene koje uključuju vatru.

Judy Garland Foto: Profimedia

Čarobnjak iz Oza - 1 Foto: Profimedia

No snimanje je ostavio najviše traga na svojoj najvećoj zvijezdi - Judy Garland, koja je imala samo 16 godina tijekom snimanja. Naime, MGM je za ulogu Dorothy isprva htio Shirley Temple, koja je odbila ulogu, pa su čelnici bili opsjednuti time da Garland mora izgledati dječje, zbog čega su je stavili na ekstremnu dijetu. Ona se sastojala od pileće juhe, kave, cigarete (!) za suzbijanje apetita, amfetamina za energiju i tablete za spavanje kako ne bi jela navečer.

Garland je bila prisiljena raditi 18-satne smjene, a kad bi bila iscrpljena ili emotivna, redatelji bi joj navodno udarili po prstima ili je nazivali "debelom". Ovaj pakleni režim doveo je do njene kasnije borbe s ovisnostima i mentalnim zdravljem, što je na kraju tragično obilježilo njezin život.

Jedna od najčarobnijih scena u filmu, snježna oluja koja spašava Dorothy od magije Maka, u stvarnosti je bila zdravstvena katastrofa. Snijeg je zapravo bio čisti, 100% azbest, supstanca za koju se danas zna da uzrokuje rak pluća, azbestozu i fatalna oštećenja dišnog sustava, a glumci su ga udisali, gutali i imali ga u kosi i odjeći, potpuno nesvjesni da se radi o smrtonosnoj tvari.

Ray Bolger Foto: Profimedia

Bert Lahr Foto: Profimedia

Ray Bolger, koji je u filmu glumio Strašila, poslije snimanje je imao ožiljke na licu mjesecima jer mu se lateks šminka doslovno "zalijepila za kožu". Ništa lakše nije bilo i Bertu Lahru, koji je tumačio Lava, zbog čega je morao nositi kostim težak preko 40 kilograma i napravljen od pravog lavljeg krzna. Glumac se često gušio od vrućine pod reflektorima. U sceni kada su išli u potragu za Čarobnjakom, može se vidjeti kao da se netko objesio. Dugogodišnja urbana legenda tvrdila je da se statist objesio u pozadini, no kasnije je utvrđeno da je riječ o ptici u kadru.

Iako je "Čarobnjak iz Oza" ostavio neizbrisiv trag na generacijama gledatelja, istina o njegovu snimanju pokazuje brutalnu stranu tadašnjeg Hollywooda - doba u kojem se sigurnost glumaca nije smatrala važnom, a studio je bio apsolutni gospodar.

Danas ga pamtimo kao najljepšu filmsku bajku, ali za one koji su je stvarali – bila je sve samo ne bajkovita.

