Mračne tajne

Skriveni horor Hollywooda: Kako je nastajao jedan od najomiljenijih filmova svih vremena?

Piše E.G., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Čarobnjak iz Oza - 4 Čarobnjak iz Oza - 4 Foto: Profimedia

Zabrinutost zbog izgleda glavnih zvijezda filma "Zlica: Zauvijek" potaknula je rasprave o mogućem ponovnom pokretanju prokletstva Čarobnjaka iz Oza, koje se nadvilo nad snimanjem kultnog filma iz 1939. godine.

Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
nova obveza
Procurili novi detalji o stravičnoj noći, ispitani svjedoci: U Vjesniku je prije požara bilo 15 mladih?
buktinja nebodera
Supermjesec nad Hrvatskom: Veći i sjajniji nego inače, ali mogao bi utjecati na san
Najbliže Zemlji
show
Šest zemalja se povuklo s Eurosonga
"do ovog nije trebalo doći"
zdravlje
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Imao je što vidjeti
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
tech
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Spoj robotike i AI-ja
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
Postoji li opasnost i za čovjeka?
sport
Fotografija Bojana Zobenice: Pomoćni sudac derbija navijao na utakmici Dinama
Ovo nije dobro
Dominik Kotarski dobio prijetnje smrću: Klub sve prijavio policiji, Delaney poručio: "Prešlo je sve granice"
Užas
Shaka Hislop priznao: "Otkrili su da imam agresivan rak, mislio sam da je to to..."
Strašno
tv
MasterChef: Čija će dekonstrukcija biti najbolja, a tko će napraviti "prometnu nesreću" na tanjuru?
VEČERAS!
MasterChef: TOP 9 kandidata zaigralo "Guess The Dish"! Saznajte tko je odnio pobjedu!
MASTERCHEF VILA
Kumovi: Hoće li anonimna dojava pokrenuti lavinu problema?
KUMOVI
putovanja
Kviz općeg znanja: O konjima, ljudima... i svemu ostalom
15 pitanja
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
što dalje?
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
lifestyle
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Glamurozna i elegantna
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
