Tko je bio preminuli pjevač kojeg su obožavali hrvatski iseljenici? Nedavno je objavio veliki hit

Mirko Perković Poky, koji je pronađen mrtav u hotelu u Zürichu nakon nastupa, bio je jedan od omiljenih pjevača hrvatskog iseljeništva.

Pjevač Mirko Perković Poky, omiljen među hrvatskim iseljenicima, pronađen je mrtav u dobi od 43 godine u jednoj hotelskoj sobi u Zürichu.

Prema pisanju portala Fenix-magazin, Perković je preminuo nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći u noći sa subote, 29. studenog na nedjelju, 30. studenog. Ranije tijekom dana osjećao se loše, što je skratilo njegov nastup na koncertu, na kojem je nastupao s Draženom Jurinom.

Mirko Perković-Poky Foto: Instagram Screenshot

Kako nadalje navodi Fenix-magazin, on je odbio savjet prijatelja da ode u bolnicu na pregled, uvjeravajući ih da mu je potreban samo odmor zbog dehidracije, nakon čega je otišao u hotelsku sobu, u kojoj je pronađen oko 11 sati ujutro.

Perković je rođen u Livnu, a posljednjih godina živio je i radio između Berlina i Münchena. Glazbom se bavio još od osnovne škole, svirao je harmoniku i klavijature te je iza sebe imao više od dva desetljeća glazbenog iskustva.

Mirko Perković-Poky - 3 Foto: YouTube Screenshot

Tijekom karijere realizirao je nekoliko albuma u suradnji s regionalnim producentima. Nastupao je diljem Europe i Kanade te bio poznat po širokom repertoaru, koji je obuhvaćao dalmatinske pjesme, pop, rock i narodnu glazbu.

Mirko Perković Poky Foto: YouTube Screenshot

Tijekom ljeta potpisao je ugovor s diskografskom kućom Hit Records, koja je u rujnu najavila kako priprema album s vrhunskom ekipom glazbenika na čelu s poznatim autorima Miroslavom Rusom i Mirkom Šenkovskim Geronimom. Iz te suradnje iznjedrio je i singl "Dida", koji je u pet mjeseci prikupio više od 1,1 milijun pregleda.

Mirko Perković-Poky - 2 Foto: YouTube Screenshot

"Kada sam prije tri godine krenuo s ovim projektom, od početka sam želio da pjesmom 'Dida' najavim album. To će se vrlo brzo i dogoditi. Svima je poznato koliko sam ja vezan za svoje Livno i ovaj spot na neki način bit će prava razglednica mog rodnog kraja", izjavio je tada Perković, koji je kadrove spota snimio u selu Prolog, gdje je poznata kamena kuća, na Šuičkom mostu te u ergeli u mjestu Stupama.

Mirko Perković-Poky Foto: Adnan Kadić/Hit Records PR

Okolina se idealno uklopila i stopila sa pjesmom, koja zapravo i govori o prošlim vremenima i sjećanju na didu, a Perkoviću su se u spotu priključili supruga Ivana i sin Matej te još neki njemu dragi ljudi.

Ostat će upamćen kao jednostavan, kako je za sebe volio kazati, "narodni" čovjek i glazbenik koji je bio odan kvaliteti i autentičnom glazbenom izrazu.

