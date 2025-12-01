Gledate u najseksi člana kraljevske obitelji za kojeg nikad niste čuli!

Britanski mediji u prvi plan su stavili 29-godišnjeg Alexandera Charlesa Ogilvyja, unuka princeze Alexandre od Kenta.

Ranijih godina mnoge žene su s posebnim interesom pratile prinčeve Williama i Harryja, pogotovo ako bi se pojavili u vojnim odorama. Obojica su završila svoje obrazovanje na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, gdje se donedavno nalazio jedan njihov daljnji rođak, koji bi dogodine mogao sudjelovati na manifestaciji Trooping the Colour.

Alexander Charles Ogilvy, unuk princeze Alexandre od Kenta, prve rođakinje pokojne kraljice Elizabete II., 60. je u redu za britansko prijestolje, ranije je završio Sandhurst, a sada se pridružio Kraljevskoj konjici, čime bi dogodine mogao sudjelovati u proslavi rođendana kralja Charlesa.

Zgodni mladi kraljević, koji je sada časnik pukovnije Blues and Royals, izgledao je ozbiljno i elegantno tijekom ceremonije, što je bilo dovoljno da ga javnost proglasi "najpoželjnijim neženjom Britanije" i "najseksi kraljevskim članom za kojeg nikad niste čuli".

Osim što je navodno slobodan, Alexander ima manekenski izgled i impresivnu akademsku pozadinu, a poznat je i po smislu za humor. Prema pisanju Daily Maila, na pitanje da se opiše u tri riječi našalio se rekavši: "Lažan, nesiguran, muškarac", a jedan od omiljenih hobija mu je "vježbanje britanskog naglaska".

Rođen u Edinburghu 1996., Alexander je sin Jamesa Ogilvyja, sina princeze Alexandre i njegove supruge Julie, a zahvaljujući baki u rodu je sa sadašnjim monarhom i njegovim sinom. Unatoč plemićkom podrijetlu, dosad je živio vrlo povučeno i drži svoj profin na Instagramu privatnim. Ipak, njegove fotografije mogu se vidjeti na profilu njegove starije sestre Flore.

Nakon obrazovanja u školi Merchiston Castle u Edinburghu uzeo je slobodnu godinu, tijekom koje je u Sydneyju radio kao trener ragbija i mentor učenicima u programima za australske autohtone zajednice, nakon čega je na Sveučilištu Brown diplomirao računalne znanosti i ekonomiju.

Jedine veze za koje javnost zna jesu one su s Michaelom Kennedy-Cuomo, kćeri bivšeg gradonačelnika New Yorka Andrewa Cuoma i Kerry Kennedy (kći Roberta F. Kennedyja), te Isabellom Charlottom Poppius, no vjeruje se da je slobodan. Velik interes privukao je 2022., kada je došao na sprovod kraljice Elizabete II., što je dovelo do povećane potrage za njegovim podacima.

Iako su kralj Charles i princ William poznati po svojim planovima za smanjenje broja aktivnih članova monarhije, Alexander Charles Ogilvy zasigurno je jedan od mladića plave krvi koji će se pretraživati u budućnosti.

