Što misica Laura radi nakon povratka sa svjetskog izbora, na kojem je ostavila velik trag?

Laura Gnjatović produžila je svoj boravak u Zagrebu nakon povratka iz Tajlanda, a već prva objava izazvala je velik interes njezinih pratitelja.

Laura Gnjatović u subotu se poslije mjesec dana vratila iz Tajlanda, gdje je predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss Universe. Iako je bila među favoritkinjama za pobjedu, 23-godišnja Zadranka s dubrovačkom adresom ušla je u Top 30, što je prvi hrvatski ulazak u drugi krug natjecanja poslije šest godina.

Naša misica još nije otišla prema rodnom Zadru ili Dubrovniku, već je odlučila iskoristiti koji slobodan trenutak za boravak u Zagrebu.

Na svojim društvenim mrežama objavila je galeriju od tri fotografije na kojima se slikala na ulicama metropole u stilu kakvog se ne bi postidjele ni influencerice u New Yorku, Milanu i Londonu.

Laura Gnjatović - 14 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 11 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 4 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za šetnju metropolom prve adventske nedjelje odjenula je smeđu bundu, koju je kombinirala s krem sakoom, bijelim hlačama i smeđom majicom, a sve je upotpunila modernim sunčanim naočalama.

Laura Gnjatović Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

Laura Gnjatović Foto: Instagram

"Povratak korijenima", napisala je Laura u opisu objave, ispod koje su se slijevali emotikoni srca i vatre, a kojom je pokazala koliko se brzo nakon povratka iz toplog i vlažnog Tajlanda prilagodila hladnim temperaturama u Hrvatskoj.

Dok se odmarala u Tajlandu nakon napornih priprema, otkrila je sve što se događalo iza kulisa Miss Universe. Više pročitajte OVDJE.

Povratak kući još nije ostvarila predstavnica Jamajke Gabrielle Henry, koja je još uvijek u bolnici. Više o tome pročitajte OVDJE.

