Mladi Vinkovčanin pohvalio se fotkom s glazbenom legendom, usporedbe ne prestaju

Jakov Jozinović dobio je priliku susresti se sa svojim idolom Zdravkom Čolićem, koji je u petak imao koncert u Koprivnici.

Regionalna glazbena zvijezda Zdravko Čolić u petak navečer je održao koncert u tjednima unaprijed rasprodanoj dvorani Josip Samaržija – Bepo. Publika različitih generacija, od onih koji su uz njegove pjesme odrastali do onih koji su ga tek otkrili, pjevala je u glas dobro poznate refrene, pretvarajući večer u kolektivni glazbeni puls.

Prije samog koncerta, Čolić se susreo s pjevačem kojeg mnogi ljubitelji glazbe u posljednje vrijeme uspoređuju. U pitanju je, naravno, Jakov Jozinović, koji se susretom sa slavnijim kolegom pohvalio na Instagramu.

Galerija 25 25 25 25 25

Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama

"Profesor i učenik", napisao je Jakov uz fotografije s Čolićem, koje su oduševile i Jakovove pratitelje.

"Ne bi bilo fer da nemamo šmekera kakvog su imale naše mame i bake", "Ponekad ni sin i otac nemaju toliku sličnost kao vi na ovoj slici", "Duo za koji smo znali da nam treba", "Ajmeee, kakav bi to duet emocija bio", "Ovaj dečko živi svoje snove. Ima li što ljepše", "Ne znam za vas, ali znam da meni suze naviru zbog emocije koje stvaraju ova dva čovjeka - Čola nekada i Jakov sada", "To je taj spoj!", "Ovo meni izgleda kao onaj trend na TikToku s onim filterom gdje ubacis svoju sliku pa ti AI izbaci stariju verziju tebe. Nadam se da nisam jedina, ali meni je Jakov mladi Čola", napisali su Jakovu ispod fotki.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/PR

Jakov Jozinović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages/Pixsell

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Vinkovačka senzacija nedavno je objavila svoj prvi singl, a u proljeće će održati veliku regionalnu turneju u sklopu koje je rasprodano pet koncerata u beogradskom Sava Centru, a uskoro će krenuti prodaja za koncert u zagrebačkoj Areni 19. lipnja.

Jakovov prvi singl poslušajte OVDJE.

I Čolić i Jozinović imaju nešto zajedničko, a to su koncerti u Sava Centru, a tko je još u njihovom društvu, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naš voditelj napravio je iznimku i pokazao sina, razlog je poseban i hvale vrijedan!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se preslatkih blizanaca iz hit-serije? Priča jednog od njih ima tragičan kraj