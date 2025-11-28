Pogledajte fotke! Zdravko Čolić priredio spektakl za pamćenje u Koprivnici

Zdravko Čolić održao je koncert u Koprivnici, a publika je od prvog takta pjevala s njim niz bezvremenskih hitova.
Koprivnica je večeras, u tjednima unaprijed rasprodanoj dvorani Josip Samaržija – Bepo, svjedočila još jednom trijumfu Zdravka Čolića, glazbenika čiji koncerti već desetljećima funkcioniraju kao svojevrsni društveni ritual.
Čolić je i ovaj put potvrdio kako njegova glazbena vizija ne počiva na nostalgiji, nego na rijetko viđenoj sposobnosti da starim pjesmama udahne suvremenu emotivnu snagu. Publika različitih generacija – od onih koji su uz njegove pjesme odrastali do onih koji su ga tek otkrili – pjevala je u glas dobro poznate refrene, pretvarajući večer u kolektivni glazbeni puls.
Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Publika je od prvog takta pjevala s njim niz bezvremenskih hitova: ''Ti si mi u krvi'', ''Noć mi te duguje'', ''Produži dalje'', ''Gori vatra'' i mnoge druge pjesme utkane u kolektivno sjećanje. Svaka je postala mali ritual zajedništva, nostalgije i čistog zanosa.
Zdravko Čolić nastupio u Koprivnici - 8 Foto: Dario Horvat
Zdravko Čolić nastupio u Koprivnici - 9 Foto: Dario Horvat
Zdravko Čolić nastupio u Koprivnici - 6 Foto: Dario Horvat
Čolić je još jednom pokazao da prepoznaje i njeguje tradiciju interpretativno zahtjevne pop glazbe. U vremenu u kojem estradni spektakl često nadjačava vokalnu kvalitetu, njegova izvedba podsjetila je na ono što je srž koncertnog iskustva: glas, emocija i međusobno povjerenje između izvođača i publike.
Zdravko Čolić nastupio u Koprivnici - 2 Foto: Dario Horvat
Zdravko Čolić nastupio u Koprivnici - 4 Foto: Dario Horvat
Zdravko Čolić nastupio u Koprivnici - 3 Foto: Dario Horvat
Upravo tako, koprivnički koncert još je jednom potvrdio da Čolićev glas i prisutnost ne blijede, već s godinama postaju sve snažniji. Uz prepunu dvoranu koja je pjevala kao jedan, ovo je bila večer koja je opravdala sva očekivanja – i postala dio glazbene povijesti Koprivnice.
Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL
