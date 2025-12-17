Pretraži
Oglas

Drugi Sound System Rendevouz: Hempress Sativa prvi put u Hrvatskoj

Piše OGLAS, Danas @ 12:01 Clubzone komentari
PR PR Foto: PR

Jedna od najatraktivnijih vokalistica današnjice, Hempress Sativa po prvi put nastupa u Hrvatskoj i to na drugom izdanju Sound System Rendezvous, 24. travanja 2026. u klubu Boogaloo u Zagrebu, gdje će joj se na pozornici pridružiti Paolo Baldini DubFiles.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Srle hipnotizira, Sedin pred mikrofonom: Zamjena talenata koja nas je dobro nasmijala
Pokrovitelj Spar
Srle hipnotizira, Sedin pred mikrofonom: Zamjena talenata koja nas je dobro nasmijala
Lana Lourdes Rupić sinoć je u Rovinju izabrana za 35. Kraljicu Hrvatske te će se natjecati na izboru za Kraljicu Svijeta
čestitke!
Kći Gorana Višnjića ide na svjetski izbor ljepote: Pogledajte koliko je divna djevojka postala!
Ministar Ante Šušnjar dobio četvrto dijete
čestitke!
Lijepa vijest iz naše Vlade: Ministar Šušnjar dobio je četvrto dijete
Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja
nekad bio predsjednik udruge
Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja
Drugi Sound System Rendevouz: Hempress Sativa prvi put u Hrvatskoj
Oglas
Drugi Sound System Rendevouz: Hempress Sativa prvi put u Hrvatskoj
Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala s pedofilijom
poslao priopćenje
Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Kako danas izgleda Ella Oreškvić, kći bivšeg predsjednik Vlade Tihomira Oreškovića
bila je i na dori
Znate li čija je ovo kći? Njezin tata nekoć je bio najmoćniji političar u Hrvatskoj
Tko su sestre Martine Tomčić Moskaljov?
talentirana obitelj
Tko su sestre Martine Tomčić? Pohvalila se čime se bavi jedna od njih!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
Što će na sve reći Trump?
Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
Dobitnik iz Splita osvojio 669 tisuća eura u igri Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
Lijeva oporba ne odustaje od referenduma o zakonu o prostornom uređenju
Hrvatsku čeka referendum?
Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu
show
Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala s pedofilijom
poslao priopćenje
Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Kako izgleda supruga Woodyja Harrlesona?
ljubav koja traje desetljećima
Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
zabava
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
tech
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Srušene pretpostavke?
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
sport
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
Neil Warnock se naklonio Sergeju Jakiroviću: "Trener sezone, nevjerojatno..."
Radi čudo
Guardiola mu se divi, a on se naklonio - Sergeju Jakiroviću: "Trener sezone, nevjerojatno"
tv
MasterChef: Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
PLATINASTA KARTICA
Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
MasterChef: Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
BRAVO!
Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
Daleki grad: Nova sezona turske hit serije "Daleki grad" uskoro na Novoj TV
USKORO
Nova sezona turske hit serije "Daleki grad" uskoro na Novoj TV
putovanja
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
lifestyle
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
Kako da breskvice ne popucaju?
Odličan trik
Ako dodate ovaj sastojak u tijesto breskvice vam neće popucati
sve
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene