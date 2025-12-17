Drugi Sound System Rendevouz: Hempress Sativa prvi put u Hrvatskoj

Jedna od najatraktivnijih vokalistica današnjice, Hempress Sativa po prvi put nastupa u Hrvatskoj i to na drugom izdanju Sound System Rendezvous, 24. travanja 2026. u klubu Boogaloo u Zagrebu, gdje će joj se na pozornici pridružiti Paolo Baldini DubFiles.

Svojim glasom i gardom Hempress Sativa pokorila je svijet reggaea i hip hopa, za premijerni nastup u zemlji dolazi u najveći klupski prostor ozvučen sound systemmom!

PR Foto: PR

Ona je vatreni MC i moćna vokalistica, Hempress Sativa, poznata je i pod nadimkom "The Lyrical Machine", ova mašina za stihove osvaja svaku pozornicu na kojoj se pojavi. Jedinstvena je po svom prepoznatljivom glasu i stihovima oštrim poput mača, svojom dinamikom očarala je publiku diljem svijeta, nametnuvši se kao stvarna sila u spoju reggaea i hip hopa.

Rođena kao Kerida Johnson u obitelji Rastafarija, Hempress Sativa svoju umjetnost crpi iz duboko ukorijenjene svjesnosti, otpora i snage. Ova umjetnica oduševljava publiku svojim žustrim nastupima i autentičnošću, u što su se uvjerili posjetitelji najrenomiranijih festivala (Esperanzah, Viljandi Folk Music, Festival, Overjam, Rototom, Reggae Geel, Uprising Festival...). Svoje mjesto među reggae elitom učvrstila je i brojnim suradnjama, s legendarnom Sister Carol na "Top Rank Queen", s Tribal Seeds objavila je "Wicked and Riled", a "Boom Wah DaDa Deng" s Paolom Baldinijem doslovno je eksplodirala.

Hempress Sativa u Zagreb stiže upravo u kombinaciji s talijanskim umjetnikom Paolom Baldinijem DubFilesom.

Glazbenik i producent Paolo Baldini već je od svojih glazbenik početaka u bendu B.R. Stylers bio prepoznat na talijanskoj reggae sceni. Nakon dugogodišnje suradnje s Africa Unite, pokrenuo je solo projekt 2014. Paolo Baldini DubFiles kako bi se fokusirao na vještinu dubmastera. Svoj producentski potpis ostavio je mnogim poznatim imenima (Mellow Mood, LAB, Jovanotti, Forelock…). Osim glazbenih suradnji, Baldini potpisuje i tri autorska albuma, posljednji “In The Shell”, objavljen 2024. oduševio je europsku zajednicu.

PR Foto: PR

Ulaznice Sound System Rendezvous vol 2: Hempress Sativa & Paolo Baldini Dubfiles

U prodaju je pušten ograničeni kontingent super povoljnih early bird ulaznica po cijeni od 15 eura, ove ulaznice bit će dostupne dok se ne rasprodaju. Regularna cijena pretprodajnih ulaznica je 20 eura. Sredinom veljače, objavljujemo ostatak line-upa, kada se cijena ulaznica mijenja na 25 eura. Na ulazu će one koštati 30 eura. Ulaznice u pretprodaji dostupne su putem online i fizičkih prodajnih servisa Stereoticket, Entrio i Core event.