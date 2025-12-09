Mladi glazbenik posvetio je novu pjesmu glazbenim velikanima: "Ogromna inspiracija"

Martin Kosovec objavio je novu pjesmu "Majko, da li znaš", obradivši veliki hit Olivera Dragojevića.

Povodom 78. rođendana jedinstvenog Olivera Dragojevića jedan od najposebnijih mladih pjevača, Martin Kosovec, predstavlja svoju interpretaciju pjesme "Majko, da li znaš".

Riječ je jednoj od pjesama iz ogromnog opusa koji je Oliver realizirao sa Zdenkom Runjićem, jednim od najcjenjenijih hrvatskih autora u povijesti hrvatske pop-glazbe, a koji je zasigurno najviše obilježio Oliverov pjevački izričaj.

Martin je pjesmu donio na njemu svojstven i prepoznatljivo emotivan način. Novo ruho starog hita aranžmanski i produkcijski potpisuje producent Dragan Brnas Fudo. Pjesma je u ovoj Martinovoj verziji dobila malo suvremeniji zvuk, prilagodila se njegovom vokalu, ali i dalje ističe sve vrline dobro poznate originalne verzije.

Ovaj omaž za Martina ima i bitnu osobnu dimenziju.

Poznato je da mladi pjevač često priča o Oliveru, a poštovanje prema legendi domaće glazbe potvrđuje i njegova izjava.

"Oliver mi je bio ogromna inspiracija, kao vjerojatno većini pjevača, i to ne samo u Hrvatskoj. Zdenko Runjić je za Olivera napisao pregršt predivnih pjesama. Kako odati poštovanje takvim velikanima? Tražio sam najbolji način da im osobno zahvalim što su nam ostavili takvo glazbeno bogatstvo, pa se činilo prigodnim da povodom Oliverova rođendana, kao svojevrsni omaž apsolutnim legendama, odagnamo malo nostalgije. Na svojim društvenim mrežama sam ljude koji me prate zamolio da odaberu što im se najviše sviđa od pjesama koje sam otpjevao u kratkim formama. Većinom su glasali upravo za 'Majko, da li znaš', što me jako razveselilo. Otišli smo u studio te sam prema prijedlogu slušatelja otpjevao pjesmu i ovo što čujete je rezultat koji sam se sa svojom ekipom usudio ponuditi široj publici. Nadam se da bi mi Oliver dao prolaznu ocjenu. Obitelji Runjić zahvaljujem na njihovoj prolaznoj ocjeni. Ostaje mi sad još nada da će se i publici svidjeti kako sam otpjevao i donio ovu pjesmu.."

Upravo ta Martinova iskrenost i emotivnost čine ovu verziju "Majko, da li znaš" posebnom. Može se reći da Martin ne imitira Olivera, on ga kroz melodiju osluškuje i interpretira kroz vlastiti senzibilitet, daje pjesmi novi život, ali i iskazuje poštovanje prema glazbenoj ostavštini koja i danas oblikuje brojne generacije.

Objavljivanje pjesme u tjednu Oliverova rođendana je poklon mladog pjevača svima onima u kojima legenda o morskom vuku i dalje živi, inspirira i povezuje ljude.