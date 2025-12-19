Mladen Grdović rasprodao slavljenički koncert u Lisinskom dva mjeseca prije termina!

Kralj dalmatinske fešte Mladen Grdović, koji obilježava 45 godina sjajne pjevačke karijere, rasprodao je svoj svečani koncert najavljen za 8. veljače 2026. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog!

Iako je do slavljeničkog koncerta „Evo mene moji ljudi“ ostalo više od dva mjeseca, ulaznice su razgrabljene, a organizatori su zbog velikog interesa publike odlučili dodati još jedan koncert. Tako će Mladen Grdović, uz rasprodani termin 8. veljače u Lisinskom, zapjevati i 7. travnja, a ulaznice za ovaj novi termin upravo su puštene u prodaju te se mogu nabaviti na blagajnama KD Lisinski i online u sustavu Lisinski.hr.

S više od 30 objavljenih studijskih albuma i nebrojenim hitovima poput Evo mene moji ljudi, Dalmatinac sam, Nije u šoldima sve, Bacit ću mandolinu, Tu je moj dom, Sve za ljubav i mnogih drugih, Grdović je svojim autentičnim stilom, dalmatinskim šarmom, humorom i emocijom ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Predstojeći koncerti u Lisinskom kruna su velike slavljeničke turneje Mladena Grdovića koja je započela još protekle godine. Turneja je krenula u rodnom gradu Mladena Grdovića, na zadarskom Višnjiku, a potom je obišao gotovo cijelu Hrvatsku, održavajući rasprodane koncerte u sportskim dvoranama.

Slavljenički koncerti u Lisinskom okupit će i mnogobrojne goste koji će zajedno s Grdovićem uveličati ovaj veliki jubilej. Koncerti u Lisinskom bit će grand finale ove velike turneje, a Grdović će zasigurno vrlo brzo rasprodati i upravo najavljeni drugi koncert!