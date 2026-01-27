Kad se spoje dva velikana: Sandi Cenov i Dražen Zečić predstavili novi hit!

Sandi Cenov i Dražen Zečić objavili su duet "Ima li nade za nas vol. 2", koja se izravno referira na Zečićev hit iz devedesetih.

Sandi Cenov predstavlja "Ima li nade za nas vol. 2", pjesmu koja se referira na istoimeni poznati hit, a u kojoj mu se kao gost pridružio Dražen Zečić.

Nova verzija pjesme osvojila je Zečića već nakon prvog slušanja, a Sandi objašnjava kako je došao na ideju za svoju verziju pjesme.

"Već dugi niz godina na svojim svirkama i privatnim feštama, kad uzmem gitaru, na obaveznom repertoaru je 'Ima li nade za nas'. Mislim da je to jedan od najvećih hitova u Hrvatskoj tako da sam presretan što je Dražen Zečić pristao biti gost na novoj verziji", poručio je Sandi.

Autor "Ima li nade za nas vol. 2" je Ante Pecotić, dok aranžman i produkciju potpisuje Igor Ivanović.

"Spot smo snimali na koncertu, u splitskom klubu Vanilla, i mislim da smo lijepo dočarali bit ove pjesme - a to je dobra atmosfera i tulumarenje. Kako smo za vrijeme snimanje Dražen i ja bili koncertno angažirani, dogovor je bio da Dražen snimi svoju dionicu posebno. Stari televizor u koji je uklopljena njegova slika predstavlja povratak u vrijeme kad su se spotovi željno iščekivali na malim ekranima", objašnjava Sandi.

Sandi Cenov ubrzano radi i na svom novom studijskom albumu koji bi trebao biti gotov do ljeta. Iza njega je uspješna godina jer je osim hitova Svima u inat, Ostat ću gospodin i Dobar dan, objavio i dvostruki CD i Blu-ray "Live @ Tvornica Kulture" sa snimkom koncerta održanog prošle godine za Dan žena. Ovo ekskluzivno live izdanje donosi presjek njegovih najvećih hitova i pjesama koje su obilježile više od tri desetljeća bogate karijere.

