Tko je supruga Marka Primorca? Zanosna magistra bila je pod povećalom javnosti

Marko Primorac u braku je s Iskrom Primorac, a poznato je da par ima dvoje djece.
Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi iz Banskih dvora te odlazi na novu poziciju – potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).
Upravo zbog toga njegov život ponovno je u fokusu javnosti, a mnogi se pitaju tko je žena koja mu pruža najveću podršku – njegova supruga Iskra Primorac.
Iskra Primorac, Marko Primorac Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Magistra ekonomije po struci, godinama je obnašala niz odgovornih funkcija u javnom sektoru. Najširoj javnosti poznata je kao dugogodišnja ravnateljica REGOS-a, institucije zadužene za vođenje mirovinskih računa građana.
Iskra Primorac Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Prije dvije godine Iskra se našla i u fokusu javnosti. Naime, u prosincu 2024. godine odstupila je s pozicije predsjednice Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb, na osobni zahtjev.
Marko Primorac i supruga Iskra Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Kako se pisalo tada, ostavku je dala zbog pritisaka javnosti o izgradnji spalionice na Rebru te zbog pritisaka povezanih za funkciju njezina supruga ministra Primorca.
Marko Primorac i supruga Iskra Foto: Vedran Peteh / CROPIX
Pod lupom javnosti bračni par se našao i 2021. godine kada se preko reda cijepio protiv koronavirusa. Tada su se našli među 14 ljudi, još nekoliko istaknutih osoba iz javnog života, koji su preko reda primili cjepivo na Rebru.
Iskra Primorac Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske stoji i da je Marko Primorac otac dvoje djece.
Marko Primorac i Andrej Plenković Foto: Damjan Tadic/Cropix
