Zvijezda Kumova o velikom uspjehu serije: ''Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula''

Serija "Kumovi" izborila je finale Zlatnog Studija u kategoriji TV serije godine, još jednom potvrdivši snažnu povezanost s publikom. Tim povodom razgovarali smo s Anom Uršulom Najev, glumicom čiji je lik Luce tijekom godina postao jedan od prepoznatljivijih na domaćoj televizijskoj sceni. U razgovoru otvoreno govori o suživotu s likom, atmosferi na setu, koji je prerastao u obitelj te o važnosti priznanja koja dolaze upravo od gledatelja.

Serija "Kumovi" već godinama zauzima važno mjesto na domaćoj televizijskoj sceni, a njezina snaga potvrđena je i ulaskom u finale nagrade Zlatni Studio u kategoriji TV serije godine. Jedan od ključnih likova serije svakako je Luce, koju već godinama utjelovljuje glumica Ana Uršula Najev. Dugotrajno igranje istog lika ostavlja trag – profesionalni, ali i osobni.

''Kad dobijete ulogu u kazalištu ili filmu, ona je u startu negdje formirana. U ovom slučaju uloga se tjednima, mjesecima, godinama oblikuje i iznenađuje vas. I vi nemate gotovo nikakvu kontrolu nad njenim mijenama. Lucin i moj život uvelike se promijenio od početka snimanja, usudila bih se reći i sličnom dinamikom. Dugogodišnje igranje istog lica u neku ruku dođe kao vođenje dvostrukog života i u tom smislu mi je na neki čudni način Luce pomogla da čvršće povjerujem u neka svoja načela, a i da neka preispitam. U svakom slučaju, vjerujem da obje napredujemo'', objasnila nam je glumica.

Galerija

Četiri godine snimanja, stotine epizoda i bezbroj zajedničkih trenutaka teško je svesti na jedan prijelomni trenutak. Ipak, cijelo iskustvo ostavilo je dubok osobni i profesionalni trag.

''Teško je izdvojiti jedan trenutak u danu, a kamoli u četiri godine. Svakako, tijekom snimanja 'Kumova' su mi se dogodili neki od najljepših trenutaka u životu i uvijek me iznova veseli što sam te trenutke imala privilegiju dijeliti sa zbilja posebnim i jednako svjesno sretnim ljudima. Kad pogledam unazad, nevjerojatno je koliko smo toga skupa prošli.''

Dugogodišnji suživot s istim likom neminovno briše granice između glumca i uloge, ali istovremeno otvara i novu vrstu slobode u interpretaciji.

''Mislim da u ovom trenutku imam potpunu slobodu što se tiče načina igre jer sam već godinama veći dio dana Luce nego Uršula. Znam kako diše, govori, kako se ljuti, kako voli. Paradoksalno, sloboda ispoljavanja možebitnih privatnih emocija prilikom snimanja je ograničena jer je Luce već formiran karakter s repetirajućim obrascima i taj karakter često ne bi reagirao na isti način kao ja. Ukratko, ona je moja i ja sam njena.''

Ana Uršula Najev Foto: Instagram

Uspjeh "Kumova" traje već godinama, a rijetko koja domaća serija uspijeva zadržati takvu gledanost i relevantnost tijekom duljeg razdoblja. Najev smatra da razlog leži izvan samog scenarija.

''Od početka snimanja ove serije tvrdim kako je ogromna privilegija i užitak raditi sa svim ljudima s kojima radim. Naša privatna sinergija se definitivno prenosi i na ekran, a kad tome dodate i suludo točno pogođen cast, izvrsne pisce i sjajnu ekipu, dobri rezultati su logičan slijed događaja. Svi smo tamo kao velika obitelj, od portira do producenta i svatko se trudi svoj posao odraditi najbolje moguće.''

Publika je seriju brzo prihvatila, a likovi su s vremenom postali gotovo dio svakodnevice gledatelja.

''Kao i kod svake serije, filma, predstave ili pjesme, mislim da je ključ prepoznavanje i poistovjećivanje. Situacije i odnosi koje donosimo gledateljima iznimno su životne i stvarne, nerijetko i inspirirane stvarnim ljudima i aktualnim događanjima, likovi su živopisni i autentični, pogotovo ako uzmemo u obzir podneblje u kojem je radnja smještana i mislim da se publika brzo vezala za njih te da prati njihove živote kao da smo netko koga poznaju. Ljudi koji nam prilaze često nam govore da imaju osjećaj kao da smo s njima u dnevnom boravku i za svaku ulogu imaju nekog pandana iz privatnog života i to je uvijek jako lijepo čuti.''

Ana Uršula Najev kao Luce - 2 Foto: Instagram

Atmosfera na setu, ističe, ključna je za konačni rezultat, a s vremenom je prerasla u nešto puno više od profesionalnog odnosa.

''Atmosfera je istovremeno i obiteljska i profesionalna, jedno bez drugog ne ide ako se teži dobrom proizvodu. U ove četiri godine i par mjeseci koliko živim u Zagrebu, znatno više vremena sam provela na setu nego u svom stanu i s tim ljudima proživjela neke od najveselijih i najtežih trenutaka. Zajedno slavimo i oplakujemo se, veselimo se i tugujemo, nekad i porječkamo, ali uglavnom se smijemo i bodrimo. Kad govorim o tome nekome tko nije u ovoj branši, shvatim koliko je zapravo i kaotično, ali ipak ne bih mijenjala ovaj posao i dinamiku ni za što. Koliko god zna biti stresno, iskustva i prijateljstva koja sam tu stvorila su neprocjenjiva.''

Ulazak u finale Zlatnog Studija još je jedna potvrda da publika i dalje snažno stoji iza serije.

Ana Uršula Najev Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

''Ne mogu reći da me iznenadilo obzirom da smo već par godina zaredom nominirani, ali upravo je to potvrda da nas se publika nije zasitila i to nas jako veseli. Isto tako, bez obzira na format sapunice, smatram da je većina kolega u 'Kumovima' ostvarila impresivne glumačke uloge i izvedbe."

Posebnu težinu imaju upravo priznanja koja dolaze od gledatelja.

''Od struke je uvijek čast dobiti priznanje, ali upravo je publika i njen feedback razlog zašto i dalje snimamo seriju koju smo započeli 2021. godine. Bit svake umjetnosti i jest povezivanje s publikom i svaka izvedba je dvosmjerno prenošenje energije, bilo to u trenutku, na sceni ili naknadno na ekranu, platnu ili zvučniku. I zato, draga publiko, ogromno hvala!''

Unatoč javnom poslu, granice privatnosti za Anu Uršulu Najev vrlo su jasne.

''Trudim se što više toga zadržati za sebe.''

Iako su joj "Kumovi" donijeli veliku vidljivost, potreba za novim izazovima ne jenjava.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Josip Bandic / CROPIX

''Naravno. Ono što me čini živom i ispunjenom su konstantno stvaranje, istraživanje, otkrivanje novih stvari. Umjetnici su u tom smislu kao djeca i to je najljepši dio ovog posla. Činjenica jest da sam možda neke stvari i propustila zbog velike angažiranosti na 'Kumovima', ali srećom imam toliko drugih afiniteta gdje i dalje konstantno hranim to dijete u sebi. Čak je i u 'Kumovima' to slučaj jer su, kao što sam rekla, naša lica u konstantnoj mijeni. Jedino čega zafali je vrijeme jer uvijek paralelno sa snimanjima radim i predstave, i koncerte, i bilo što zbog čeg mi zatitra srce, pa nerijetko pate i zdravlje i san, ali nije mi žao'', zaključila je glumica.

Za kraj otkriva i koje je glumačke želje još čekaju.

''Postoji. Sve ono u čemu se nisam okušala. Kad bih išla po redu želja, prva mjesta bi zauzela igranja nekog snažnog hendikepa, jako karakterne komedije i ultra zahtjevnog akcijskog trilera'', otkrila nam je.

