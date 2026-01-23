Pretraži
''Publika prepoznaje kvalitetu''

Zašto MasterChef traje godinama? Chef Goran Kočiš ima jasan odgovor

Piše M.F., Danas @ 10:09
Goran Kočiš Goran Kočiš Foto: Nova TV

Nakon godina emitiranja MasterChef se i dalje nalazi među najgledanijim i najutjecajnijim televizijskim formatima u Hrvatskoj. Nominacija za Zlatni studio u kategoriji TV zabava godine još je jedna potvrda da publika prepoznaje dosljednost, kvalitetu i ozbiljan pristup gastronomiji. O filozofiji formata, ulozi žirija i ravnoteži između autoriteta i mentorstva govori nam Goran Kočiš, jedan od članova žirija MasterChefa.

